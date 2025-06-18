بعد أزمة مهرجان موازين.. حفل للعندليب بتقنية الهولوغرام في الدار البيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:20 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية، أزمة كبيرة بين إدارة مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب، وأسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك بعدما أشار المهرجان إلى حفل لـ"العندليب" بتقنية الهولوغرام، ضمن فعاليات الدورة العشرين المُرتقب انطلاقها اعتباراً من الغد الخميس، حيث هددت الأسرة باللجوء إلى القضاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

تطورات أزمة مهرجان موازين وأسرة عبد الحليم حافظ

اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة

حفل لـ"العندليب" بتقنية الهولوغرام

بدوره، قال محمد شبانة، ابن شقيق عبد الحليم حافظ، لـ"الخليج 365"، إن أزمة، لم تشهد أي تطورات جديدة حتى الآن، في ظل عدم الإعلان عن حفل "العندليب" بشكلٍ رسمي، أو الكشف عن تفاصيله وموعده، مؤكداً أنه سيتبع المسار القانوني فور إقامة الحفل ضمن فعاليات الدورة المرتقبة، وتمسك إدارة المهرجان بهذا الحدث، قائلاً: "لن أتردد في الدفاع والحفاظ على حقوق عبد الحليم، أو انتهاك الملكية الفكرية".وأوضح أنه يتتبع الموقف، بالتزامن مع انطلاق الدورة العشرين، اعتباراً من الغد الخميس، وفي حال إقامة الحفل، سيتخذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المصري والمغربي؛ كون إدارة المهرجان تعاقدت مع شركة ليست لها الحق في التعاقد على حفلات لـ"العندليب".أشار ابن شقيق، إلى أن هناك حفلاً لـ"العندليب" بتقنية الهولوغرام في المغرب، وتحديداً في الدار البيضاء، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، حيث جرى إتمام مرحلة التعاقدات بشكلٍ رسمي قبل أيام، ومن المُقرر الكشف عن تفاصيل المشروع قريباً.

وكان الحساب الرسمي لمهرجان موازين، نشر بوستر تتصدره صورة "العندليب" بشكلٍ مبهم، وكُتب عليه: "حين يمتزج الفن بالتكنولوجيا. يعود أحد عمالقة الطرب ليُحيي الزمن الجميل، بصيغة لا تُشبه إلا المستقبل"، بينما لم يتحدد بعد تفاصيل الحفل وموعده.

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أسرة عبد الحليم حافظ تُصدر بياناً صحفياً

وكانت أسرة، قد أصدرت بياناً صحفياً للتعليق على الحفل المرتقب، وجاء فيه: "حرصاً على الشفافية، تؤكد العائلة أنها ليست على علم بأي عرض من هذا النوع، ولم يتم التواصل معها أو توقيع أي اتفاق مع مهرجان موازين أو مع أي جهة أخرى بشأن استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل"، مؤكداً أن "جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم حافظ محفوظة حصراً لشركة واحدة تم التعاقد معها رسمياً، وأي استخدام لهذه الحقوق من دون الرجوع إليها يُعد خرقاً قانونياً يُعرض مرتكبيه للمساءلة. نشكر الجمهور الكريم على محبته وحرصه الدائم على احترام إرث عبد الحليم حافظ الفني والإنساني".

من جانبها، ردت الشركة المنفذة لحفل "الهولوغرام" المفترض إقامته ضمن فعاليات مهرجان موازين، على أسرة عبد الحليم حافظ، ببيانٍ توضيحي، مؤكدة أنها لم تستخدم اسم أو صورة أو أغاني "العندليب" من دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق، لافتة إلى أن "الحفل سيتم وفق تعاقد قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أغاني عبد الحليم حافظ".

وأشارت الشركة المنظمة، إلى أنها حريصة على احترام الحقوق الأدبية والفنية، وأن جميع الخطوات تمت بشكلٍ قانوني ورسمي قبل الإعلان عن الحفل، مُعبرة عن اندهاشها من رد فعل أسرة الفنان، ولا سيما أن "هذا العرض ليس الأول من نوعه، حيث سبق لها تقديم 25 حفلاً بتقنية الهولوغرام للعندليب، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور عدد من أفراد الأسرة، علماً بأن الموافقة على تلك العروض تمت عبر تعاقد رسمي مع المنتج محسن جابر بصفته المالك القانوني لحقوق الأغاني".

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