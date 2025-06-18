كل ما تريدون معرفته عن فيلم براد بيت الجديد F1.. وموعد عرض الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:20 مساءً - يعود النجم العالمي براد بيت إلى الشاشة الكبيرة بفيلم رياضي درامي ضخم بعنوان F1: The Movie، تدور أحداثه في أجواء سباقات الفورمولا 1، ويعد من أكثر الأعمال المنتظرة في صيف 2025.

إنتاج ضخم وتعاون مع الفورمولا 1

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي، مخرج Top Gun: Maverick، وسيناريو من تأليف إيرين كروغر، وتدور أحداثه في قلب بطولة العالم للفورمولا 1. تم تطوير المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، كما يُشارك بطل العالم للفورمولا 1 "لويس هاملتون" في الفيلم بصفته أحد المنتجين التنفيذيين، كما قدّم خبرته الاستشارية لضمان دقة تصوير مشاهد السباقات وتفاصيل عالم الفورمولا 1، ما أضفى على المشروع طابعاً واقعياً ومهنياً يعكس روح هذه الرياضة العالمية.

يضم فريق العمل أسماء لامعة إلى جانب براد بيت، من بينهم دامسون إدريس، كيري كوندون، خافيير بارديم، توبياس مينزيس، كيم بودنيا، وشيا ويغهام.

قصة فيلم F1

تدور أحداث الفيلم حول "سوني هايز" (براد بيت)، سائق فورمولا 1 سابق يعود إلى الواجهة بعد سنوات من الابتعاد عن الحلبات، حين يتلقى عرضاً غير متوقع من "روبين" (خافيير بارديم)، مالك فريق "أبيكس غراند بري" – وهو صديق قديم – لمساعدة الفريق وتدريب سائق شاب موهوب يشكّل مستقبل الفريق. رحلة تجمع بين الماضي والخبرة من جهة، والطموح والسرعة من جهة أخرى، ضمن أجواء مشحونة بالتحدي والإثارة في عالم الفورمولا 1.

تدريبات مكثفة وتصوير عالمي

قبل بدء التصوير، خضع كل من براد بيت ودامسون إدريس لتدريبات قيادة مكثفة على سيارات "فورمولا 2" و"فورمولا 3" على حلبة "بول ريكار" في فرنسا. وتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من أشهر حلبات السباق العالمية، من بينها: المجر، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، اليابان، المكسيك، الولايات المتحدة (لاس فيغاس)، وأبوظبي (ياس مارينا)، بالإضافة إلى سباق "24 ساعة في دايتونا".

الفيلم تم تصويره بطريقة مبتكرة، حيث استخدمت سيارة معدّلة من "فورمولا 2" صممها فريق مرسيدس-آيه إم جي خصيصاً لتتناسب مع متطلبات التصوير، ما جعل لقطاته أقرب إلى مشاهد السباق الحقيقية.

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الموسيقى التصويرية

يتولى الموسيقار الشهير هانز زيمر تأليف الموسيقى التصويرية للفيلم، في ثاني تعاون له مع المخرج كوزينسكي بعد Top Gun: Maverick. كما أصدر عدد من الفنانين العالميين أغاني حصرية ضمن ألبوم الفيلم، أبرزهم دوجا كات، دون توليفر، وروزي من فرقة Blackpink.

ميزانية ضخمة وجدل واسع

أُثير جدل واسع حول الميزانية الضخمة للعمل. ففي حين أفاد تقرير نُشر في مايو 2024 أن ميزانية الفيلم بلغت 300 مليون دولار، نفى المنتج جيري بروكهيمر والمخرج كوزينسكي ذلك، مؤكدين أن الحسومات والرعايات خفّضت من التكاليف الفعلية. وتشير التقديرات الأحدث إلى أن الميزانية تقترب من 200 مليون دولار، مما يضع F1 ضمن أغلى الأفلام الرياضية إنتاجاً في التاريخ.

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موعد عرض فيلم F1

من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بتقنية آيماكس يوم 26 يونيو 2025 في الشرق الأوسط، ويصل إلى صالات السينما في الولايات المتحدة وكندا يوم 27 يونيو 2025، وذلك قبل أيام قليلة من سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1.

كما سيتم لاحقاً عرضه عبر منصة Apple TV+، حيث تحتفظ آبل بحقوق البث الرقمي بعد إطلاقه في السينما.

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