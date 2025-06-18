وفاة جدة أريانا غراندي عن عمرٍ يناهز 99 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 01:20 مساءً - بكلماتٍ ومشاعر حزينة، أعلنت النجمة أريانا غراندي وفاة جدتها المحبوبة مارجوري غراندي، التي كانت تحظى بمكانة خاصة في حياتها والتي كانت مصدر دعم دائم لها، وتُعرف بلقب نونا "Nonna" بين محبيها عن عمرٍ يناهز 99 عاماً، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أريانا غراندي تشارك خبر وفاة جدتها

إعلان أريانا غراندي وفاة جدتها من خلال قصص حسابها على إنستغرام

شاركت أريانا غراندي خبر وفاة جدتها مارجوري غراندي، من خلال مشاركة صورة لها من شبابها مرفقة بكلمات جاءت كالتالي: "نشعر بحزن عميق لإعلان وفاة أم عائلتنا الحبيبة. توفيت مارجوري (نونا) غراندي بسلام في منزلها، وكانت محاطة بعائلتها وأحبائها في كل لحظة من أسابيعها الأخيرة". وأضافت: "نشكركم على حبكم ودعمكم واحترامكم لخصوصيتنا في حزننا على حياتها الجميلة والرائعة".

أريانا غراندي تشارك صورة من زواج جدتها خلال قصص حسابها على إنستغرام

كما نشرت غراندي صورة بالأبيض والأسود من حفل زفاف مارجوري على زوجها الراحل فرانك- الذي تُوفي عام 2014 عن عمرٍ يناهز 90 عاماً- وعلّقت عليها قائلةً: "إلى الأبد".

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كما نشر شقيق أريانا رثاءً لها على إنستغرام من خلال مشاركة مجموعة من الصور التي تجمعه بها، وكلمات حزينة أشار من خلالها مدى تأثيرها في حياته وكيف علمته الحب بلا شروط وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، ووعدها بأنه سيستمر في فعل ما علمته طوال حياتها وأنهما لن يفترقا أبداً، وأضاف: "أحبكِ بلا حدود يا جدتي الحبيبة. أفتقدكِ أكثر مما توصفه الكلمات. قلبي محطم، لكنني أشعر بكِ تراقبينني، فخورة جداً بكل ما فعلته وكل ما هو قادم. شكراً لكِ على كل لحظة، كل درس، كل عناق، كل ضحكة. إلى أن نلتقي مجدداً، وسنلتقي، من فضلكِ قبّلي جدي وعمتي جودي نيابةً عني، وأخبريهما كم أحبهما وأفتقدهما أيضاً".

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علاقة أريانا غراندي وجدتها

كانت مارجوري غراندي تمثل قوة ومصدر دعم لـ أريانا غراندي، وهذا ما كشفت عنه النجمة كثيراً، حيث سبق وتحدثت غراندي، البالغة من العمر 31 عاماً، كثيراً عن علاقتها المميزة بجدتها، التي رافقتها في عدد من حفلات توزيع الجوائز، وظهرت مؤخراً في ألبومها Eternal Sunshine.

في سن 98، ساهمت مارجوري في أغنية "Ordinary Things"، وقد ظهرت في الأغنية للإجابة على سؤال حفيدتها: "كيف أعرف أنني في علاقة جيدة؟"، في عام 2018، انضمت مارجوري إلى غراندي على المسرح إلى جانب جوان وابنة عمها لاني خلال أدائها. تشابكت النساء الأربع بأيديهن في نهاية العرض، وقبّلت غراندي جدتها قبل أن يتبادلن العناق الجماعي.

عندما صدر فيلم "Wicked" في نوفمبر الماضي، سافرت غراندي إلى بوكا راتون، فلوريدا، لمشاهدة الفيلم مع مارجوري وفرانكي وصديقها إيثان سلاتر، الذي يُشاركها البطولة.

كتبت النجمة في تعليق على منشور على إنستغرام: "سافرتُ إلى بوكا ليوم واحد لمشاهدة الفيلم مع نونا في دار السينما التي كنتُ أرتاده كل عطلة نهاية أسبوع".

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