شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى والان مع تفاصيل الخبر

يعيش أهل السيدة زينب حالة من الحزن وذلك بسبب انهيار عقار من 4 طوابق وهو المنزل الذي عاش به نور الشريف قبل زواجه من الفنانة بوسي، ولكن ليس فقط نور الشريف هو الوحيد من المشاهير ممن عاشوا في المنزل، حيث عاش المخرج التلفزيوني والممثل حافظ أمين في الدور الأرضي من العقار حسبما أكد مدير التصوير محسن أحمد الذي يعيش في المنزل رقم 16 المجاور لمنزل نور الشريف المنهار بالسيدة زينب.



حافظ أمين



وهو الممثل والمخرج الذي لعب دور عشماوي زوج بكيزة هانم في مسلسل بكيزة وزغلول، من أبرز أعماله أيضَا أبناء وقتلة، زوجة رجل مهم، التوت والنبوت، المدمن.



حافظ أمين والزعيم عادل إمام

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار السيدة زينب لتسهيل عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وتحسبا لحدوث اشتعال أثناء إجراء عمليات البحث ومنعا لوقوع أى مصابين نتيجة للصعق الكهربى.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض حيث تم استخراج ٥ مصابين، وحالتى وفاة حتى الآن والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و ٤ طوابق متكررة .

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب تحسبا لحدوث أي تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من ارضى و4 طوابق فى السيدة زينب وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين ونتج عن الانهيار وفاة سيدة وإصابة آخرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.