شكرا لقرائتكم خبر عن يسكن بجوار منزل نور الشريف المنهار.. محسن أحمد: سيبت البيت وقاعد عند أختي والان مع تفاصيل الخبر

قال مدير التصوير محسن أحمد لـ الخليج 365، إنه لم يكن يتوقع أن ينهار منزل نور الشريف المجاور لمنزله بهذا الشكل، حيث أكد أن المنزل تحول لكومة من التراب بالكامل، وأشار محسن أحمد إلى أنه اضطر لترك المنزل لأن المنطقة أغلقت بالكامل، ولم يستطع حتى أن يجمع أغراضه أو ملابس أسرته، وأوضح محسن أحمد أنه ترك المنطقة وذهب للجلوس لدى شقيقته في الهرم، داعيا الله أن يرحم المتوفيين بالمنزل.

وعاش أهل السيدة زينب حالة من الحزن وذلك بسبب انهيار عقار من 4 طوابق وهو المنزل الذي عاش به نور الشريف قبل زواجه من الفنانة بوسي، حيث انهيار المنزل الذي تم بناءه منذ 74 عاما وتسبب الانهيار في 3 وفيات و5 مصابين.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار السيدة زينب لتسهيل عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وتحسبا لحدوث اشتعال أثناء إجراء عمليات البحث ومنعا لوقوع أى مصابين نتيجة للصعق الكهربى.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض حيث تم استخراج ٥ مصابين، وحالتى وفاة حتى الآن والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و ٤ طوابق متكررة .

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب تحسبا لحدوث أي تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من ارضى و4 طوابق فى السيدة زينب وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين ونتج عن الانهيار وفاة سيدة وإصابة آخرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.