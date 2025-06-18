شكرا لقرائتكم خبر عن محسن أحمد عن منزل نور الشريف: فكرته زلزال والبيت بقى كوم تراب والان مع تفاصيل الخبر



كشف مدير التصوير محسن أحمد اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف في السيدة زينب، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، "فجأة اهتز المنزل وافتكرت زلزال ولكنه كان انهيار المنزل رقم ٢٠ ..منزلي رقم ١٦ بينا عمارة واحدة، وهذا المنزل سكنه الفنان الراحل نور الشريف والمخرج التلفزيوني الراحل حافظ أمين وتحول في ثواني لكومة من التراب ادعو الله ان ينجو سكانه بفضل الله".

وعاش أهل السيدة زينب حالة من الحزن وذلك بسبب انهيار عقار من 4 طوابق وهو المنزل الذي عاش به نور الشريف قبل زواجه من الفنانة بوسي، حيث انهيار المنزل الذي تم بناءه منذ 74 عاما وتسبب الانهيار في 3 وفيات و5 مصابين.

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربى عن موقع انهيار عقار السيدة زينب لتسهيل عمليات البحث عن مفقودين أسفل ركام العقار المنهار وتحسبا لحدوث اشتعال أثناء إجراء عمليات البحث ومنعا لوقوع أى مصابين نتيجة للصعق الكهربى.

الأمن والحماية المدنية يباشرون عمليات إنقاذ عقب انهيار منزل قديم بالسيدة زينب وسقوط ضحايا

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الانقاض حيث تم استخراج ٥ مصابين، وحالتى وفاة حتى الآن والعقار المنهار قديم ومنشأ منذ عام ١٩٥١ ومكون من أرضي و ٤ طوابق متكررة .

وأخلت الأجهزة المعنية السكان من عقار مجاور لموقع انهيار منزل فى منطقة السيدة زينب تحسبا لحدوث أي تشققات فى العقار أثناء إجراء عمليات البحث عن مفقودين وتم إنزال كافة السكان حرصا على سلامتهم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل فى السيدة زينب وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى الى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة انهيار منزل من ارضى و4 طوابق فى السيدة زينب وتقوم قوات الإنقاذ البرى بمحاولات البحث عن اى ناجين ونتج عن الانهيار وفاة سيدة وإصابة آخرين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.