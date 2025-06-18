تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد.. منها أغنية مع حمزة نمرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:49 صباحاً - يستعد الفنان رامي جمال، لطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "محسبتهاش"، والمكون من 15 أغنية دُفعة واحدة، وذلك يوم 1 يوليو المقبل، عبر "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، ضمن موسم أغاني صيف 2025، حيث جاء ذلك بعد شهورٍ طويلة من التحضير والعمل على المشروع، فيما شهد تأجيلًا أكثر من مرة، حيث كان مُقررًا إطلاقه قبل 6 شهور تقريبًا، بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد.

أسماء أغاني ألبوم رامي جمال الجديد

رسالة شكر لـ حمزة نمرة ونوردو

يضم ألبوم رامي جمال الجديد، 15 أغنية، وهي: "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، "يا جمالك"، "كأنه مجاش"، "مش لاقيكي"، "زي الخطاف" والتي سيُقدمها دويتو مع الفنان التونسي نوردو، "غبت ليه"، "مالي بس"، "هات حضن"، "ما طلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بُعدك أذاني"، "روحي عليك بتنادي"، "تيجي نرجع" و"قبلت التحدي" التي سيُقدمها دويتو مع حمزة نمرة.وروّجللألبوم عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "دي أسامي الأغاني اللي نازلة.. يلا ممكن تتوقعوا معايا إيه أكتر اسم شدكم، وتتوقعو إيه أكتر حاجة ممكن تنجح"، متابعًا: "وعن طريقكم.. عاوز أشكر النجمين حمزة نمرة ونوردو على فنهم وجمالهم ووجودهم اللي أسعدني جدًا.. الألبوم يوم 1 يوليو إن شاء الله.. شكرًا لكل الصُنّاع اللي نازلين في الألبوم، من غيركم الطريق ما ينفعش".

ومن جانبه، أثنى حمزة نمرة، على تجربته الغنائية مع رامي جمال، من خلال أغنية "قبلت التحدي"، قائلًا: "اتشرفت بالشغل معاك ياصديقي.. كانت تجربة جميلة جدًا الحقيقة، اتبسطت بيها، وإن شاء الله تعجب الناس".

ويتعاون رامي جمال، في الألبوم الجديد مع عددٍ كبير من الشعراء والمحلنين والموزعين، منهم: أيمن بهجت قمر، بلال سرور، محمد القياتي، أحمد المالكي، أمين نبيل، خالد سند، أحمد أمين، وسام عبد المنعم وغيرهم.

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سبب تأجيل ألبوم رامي جمال

رامي جمال يُشارك في حفل "نوستالجيا فورها" بالسعودية

وكانقد أعلن في يناير الماضي، عن تأجيل طرح الألبوم، إلى بعد شهر رمضان 2025، حيث قال عبر حسابه على منصة الصور والفيديوهات "إنستغرام": "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت أن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقلت أنا عاوز وقت مناسب"، وأضاف: "شفت أن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت فمنها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكثر ولا نص ونص".وكان الفنان، قد شارك في حفلٍ غنائي مختلف بعنوان "نوستالجيا فورها" في سوبر دوم جدة، في واحدة من أضخم وأجمل الليالي الغنائية التي أعادت الجمهور إلى زمن الألفينات الذهبي، وسط أجواء طربية وحماسية لا تُنسى، حيث شهد حضور أكثر من 10 آلاف شخص. وشاركه الحفل عددًا من المطربين، منهم أحمد باتشان، مايا نصري، إيوان، مساري، فرقة واما، فرقة بلو العالمية، الفنان هيثم سعيد، يوسف العماني، جنات وأحمد الشريف.

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