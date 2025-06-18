هايدي موسى تعلن وفاة شقيقتها بشكلٍ مفاجئ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:49 صباحاً - في حالة من الذهول والصدمة من هول الخبر، أعلنت الفنانة هايدي موسى خلال الساعات الماضية خبر وفاة شقيقتها بشكلٍ مفاجىء.
ولم تعلن هايدي موسى لمتابعيها موعد ومكان صلاة الجنازة ولا أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب الوفاه وهل كانت تعاني شقيقتها من أي مشكلة صحية قبل رحيلها.
يُشار إلى أن هايدي موسى كشفت في عدد من اللقاءات السابقة عن ارتباطها بعائلتها وحبها الكبير لهم، وعلى الجانب الآخر كانت تحرص على إبعاد تفاصيل اللقاءات التي تجمعها بهم عن الإعلام والسوشيال ميديا.
يمكنك متابعة فيديو.. هايدي موسى في حوارها مع "الخليج 365": لا يوجد فنان يعتبر "صوت مصر الأول"
وفاة أخت هايدي موسىكتبت هايدي عبر حسابها الشخصي على إنستغرام منشور قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أختى عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
ولم تعلن هايدي موسى لمتابعيها موعد ومكان صلاة الجنازة ولا أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب الوفاه وهل كانت تعاني شقيقتها من أي مشكلة صحية قبل رحيلها.
https://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
نجوم الفن يقدمون التعازيحرص عدد كبير من محبيها وزملائها في الوسط الفني على تقديم واجب التعازي عبر التعليقات، وكان من بينهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت تعليق قالت فيه: "حبيبتي البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبر قلبك". وكتبت لها رنا سماحة: "البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويصبركم"، فيما كتبت لها نهال نبيل: "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبركم حبيبتي على فراقها البقاء لله"، وقالت لها منة فضالي: "البقاء لله حبيبتي شدي حيلك".
يُشار إلى أن هايدي موسى كشفت في عدد من اللقاءات السابقة عن ارتباطها بعائلتها وحبها الكبير لهم، وعلى الجانب الآخر كانت تحرص على إبعاد تفاصيل اللقاءات التي تجمعها بهم عن الإعلام والسوشيال ميديا.
يمكنك متابعة فيديو.. هايدي موسى في حوارها مع "الخليج 365": لا يوجد فنان يعتبر "صوت مصر الأول"
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