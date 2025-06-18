هايدي موسى تعلن وفاة شقيقتها بشكلٍ مفاجئ

وفاة أخت هايدي موسى

https://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLCD1UhRMUO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نجوم الفن يقدمون التعازي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 يونيو 2025 11:49 صباحاً - في حالة من الذهول والصدمة من هول الخبر، أعلنت الفنانةخلال الساعات الماضية خبر وفاة شقيقتها بشكلٍ مفاجىء.كتبتعبر حسابها الشخصي على إنستغرام منشور قالت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله أختى عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".ولم تعلن هايدي موسى لمتابعيها موعد ومكان صلاة الجنازة ولا أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان، وتساءل عدد كبير من متابعيها عن سبب الوفاه وهل كانت تعاني شقيقتها من أي مشكلة صحية قبل رحيلها.حرص عدد كبير من محبيها وزملائها في الوسط الفني على تقديم واجب التعازي عبر التعليقات، وكان من بينهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت تعليق قالت فيه: "حبيبتي البقاء لله ربنا يرحمها ويغفرلها ويصبر قلبك". وكتبت لها رنا سماحة: "البقاء لله يا حبيبتي ربنا يرحمها ويصبركم"، فيما كتبت لها نهال نبيل: "لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة يا رب ويصبركم حبيبتي على فراقها البقاء لله"، وقالت لها منة فضالي: "البقاء لله حبيبتي شدي حيلك".يُشار إلى أنكشفت في عدد من اللقاءات السابقة عن ارتباطها بعائلتها وحبها الكبير لهم، وعلى الجانب الآخر كانت تحرص على إبعاد تفاصيل اللقاءات التي تجمعها بهم عن الإعلام والسوشيال ميديا.يمكنك متابعة فيديو.. هايدي موسى في حوارها مع "الخليج 365": لا يوجد فنان يعتبر "صوت مصر الأول"

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».