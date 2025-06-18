فاجعة مؤلمة في حياة هايدي موسى… اقرأ التفاصيل

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بكل أسى، أعلنت الفنانة المصرية هايدي موسى عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” وفاة شقيقتها عزة موسى، حيث نشرت صورة سوداء كتبت عليها: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله أختي عزة موسى، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.
وقد انهالت رسائل العزاء والدعاء من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، فيما لم تُعلن هايدي حتى اللحظة عن موعد الجنازة أو مراسم الدفن.
رحم الله الراحلة وألهم أهلها ومحبيها الصبر والثبات.
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