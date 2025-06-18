بالصور- حلا شيحة تحتفل بإنجاز جديد مع ابنتَيها وتوجّه رسالة مؤثّرة للجمهور

إحتفلت الممثّلة المصريّة حلا شيحة بتخطّي قناتها الجديدة على “يوتيوب” عتبة المليون مشاهدة، معبّرة عن امتنانها الكبير لكلّ من تابعها وشاركها هذه اللحظة.

ونشرت حلا مجموعة صور لها مع ابنتَيها على “إنستغرام”، موجّهة رسالة شكر لكلّ من تفاعل معها وعبّر عن محبّته وكتبت: “الحمد لله وصلت قناتي على يوتيوب لأكثر من مليون مشاهدة .. مجرّد رقم، لكن هذا دليل على صدق المشاعر والمحبّة .. الرّسالة الصّادقة تصل”.

وأضافت: “أتمنّى فعلًا أن أبقى صادقة دائمًا ويا رب يجمعنا دائمًا على ما يُحبّ ويرضى، من أعماق قلبي شكرًا لكل شخص دعم أو تابع أو علّق أو تأثّر بكلمة .. أحببت أن تفرحوا معي”.

الجدير بالذّكر أنّ حلا شيحة، كانت قد أطلقت قناتها الخاصّة على منصّة “إنستغرام”، باشتراك شهريّ قدره ٢٤٩ جنيهًا مصريًّا.

تتضمّن القناة محتوًى حصريًّا لا يمكن الجمهور الوصول إليه إلّا مقابل بدل مادّي، إذ تواصل حلا، نشر مقاطع فيديو تدعو فيها جمهورها إلى التّأمّل والتّفكير، معبّرة عن سعادتها بعودتها إلى الحجاب.

يُذكر أنّ حلا شيحة، سبق أن أعلنت عن عودتها إلى التّمثيل بعد فترة طويلة من الاعتزال، لتفاجئ جمهورها مجدّدًا بتراجعها عن هذا القرار وعودتها إلى ارتداء الحجاب.

أمّا آخر ظهور فنّيّ لحلا فكان من خلال مشاركتها في مسلسل “إمبراطوريّة ميم”، الّذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤ أعلنت بعدها عن ارتدائها الحجاب وابتعادها عن الوسط الفنّيّ .