بعد بلاغ مفاجئ… بهاء سلطان أمام التحقيق وهذه نهاية القضية

أُخلي سبيل الفنّان المصريّ بهاء سلطان بعد مثوله أمام جهات التّحقيق في مصر الجديدة، على خلفيّة شكوى تتعلّق بإطلاق أغنية دون ترخيص رسميّ.

في التّفاصيل، تمّ استدعاء “سلطان” بناءً على بلاغ من المصنّفات الفنّيّة، يتّهمه بعدم سداد الرّسوم المقرّرة الخاصّة بحقوق إحدى أغنياته الجديدة الّتي نُشرت على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

لكن، وفق ما أكّده مدير أعماله لموقع “القاهرة٢٤”، فإن السّبب يعود إلى تأخّر شركة “روتانا” المنتجة للأغنية، في استصدار التّراخيص اللازمة، ما أدّى إلى تسجيل المخالفة باسم بهاء سلطان بدلًا من الشّركة. وأضاف أنّ الرّسوم المتأخّرة تمّ تسديدها وتمّت تسوية الأمر بالكامل.

في سياق آخر، يتحضّر بهاء سلطان لإطلاق ديو غنائيّ يجمعه بالفنّان محمود العسيلي، وسط ترقّب كبير من الجمهور لهذا التّعاون الفنّيّ.