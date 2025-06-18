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دور العرض تستقبل 4 أفلام جديدة الشهر المقبل للمنافسة فى موسم صيف 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الأربعاء، 18 يونيو 2025 10:00 ص

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام الجاهزة للعرض، الشهر المقبل، للمنافسة فى موسم الصيف السينمائى 2025، وذلك بعدما اكتفى القائمون على التوزيع السينمائى بطرح فيلمين فقط في موسم عيد الأضحى 2025 وهما "المشروع X" و"ريستارت" ثم لحقهما فيلم "في عز الظهر" الذى انطلق اليوم الأربعاء في السينمات.

ويفتتح أحمد وأحمد موسم صيف 2025، حيث ينطلق يوم 2 يوليو المقبل في دور العرض المصرية، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمى، جيهان الشماشرجى، طارق لطفى، غادة عبد الرازق، على صبحى، محمد لطفى، رشدى الشامى، وحاتم صلاح، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

بوستر فيلم احمد واحمد
بوستر فيلم احمد واحمد

 

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" فى إطار من الكوميديا التى تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمى) الذى يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

 

وتتوالى أحداث الفيلم حتى يكتشف أحمد (أحمد فهمى) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعانل من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته فى كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائى يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

 

فيلم الشاطر حجز مكانه أيضاً بشكل رسمى في موسم صيف 2025، حيث ينطلق في دور العرض يوم 10 يوليو المقبل، بعدما تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الأسبوع الماضى في تركيا، اذ تم تصوير المشاهد الأخيرة بين اليونان وتركيا واستغرقت هذه المشاهد 10 أيام كاملة، ويعمل مخرج العمل، حالياً على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم للعرض.

 

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ابطال فيلم الشاطر

 

فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالدالصاوى، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى، حيث يقدم أمير كرارة شخصية دوبلير فى السينما فيما تلعب هنا شخصية فتاة تعمل في سيرك.

 

ثالث الأفلام المنتظر طرحها في شهر يوليو المقبل، درويش الذي حجز مكانه مبكراً في الموسم وأصبح جاهزاً للعرض منذ أسابيع، حيث ينطلق يوم 17 يوليو  وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.

 

ابطال فيلم درويش
ابطال فيلم درويش

 

فيلم "درويش" تعود أحداثه إلى فترة الأربعينات من القرن الماضى، وينتمى لنوعية أعمال الإثارة والتشويق مع لمسات كوميدية، يقدم معالجة درامية مستوحاة من نماذج أسطورية مثل "روبين هود" و"أدهم الشرقاوي"، إذ تدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمى يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحول عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص.

 

"روكى الغلابة" من الأفلام المنتظرة أيضاً فى موسم صيف 2025، حيث ينطلق يوم 30 يوليو المقبل بعد سلسلة من التأجيلات بسبب عدم جاهزية الفيلم للعرض، وهو بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي سيظهروالعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكى.

 

فيلم روكي الغلابة
فيلم روكي الغلابة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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