شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تستقبل 4 أفلام جديدة الشهر المقبل للمنافسة فى موسم صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد دور العرض السينمائية لاستقبال دفعة جديدة من الأفلام الجاهزة للعرض، الشهر المقبل، للمنافسة فى موسم الصيف السينمائى 2025، وذلك بعدما اكتفى القائمون على التوزيع السينمائى بطرح فيلمين فقط في موسم عيد الأضحى 2025 وهما "المشروع X" و"ريستارت" ثم لحقهما فيلم "في عز الظهر" الذى انطلق اليوم الأربعاء في السينمات.

ويفتتح أحمد وأحمد موسم صيف 2025، حيث ينطلق يوم 2 يوليو المقبل في دور العرض المصرية، والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمى، جيهان الشماشرجى، طارق لطفى، غادة عبد الرازق، على صبحى، محمد لطفى، رشدى الشامى، وحاتم صلاح، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.



بوستر فيلم احمد واحمد

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" فى إطار من الكوميديا التى تتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمى) الذى يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى أحداث الفيلم حتى يكتشف أحمد (أحمد فهمى) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعانل من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته فى كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائى يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.