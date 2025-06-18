شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنانة هايدي موسى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة هايدي موسى عن وفاة شقيقتها عزة موسى، عبر منشور مؤثر على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله. الله يرحمك يا حبيبتي ويجعل مرضك شفيعًا لكِ يارب." دون ان تكشف عن موعد الجنازة او العزاء



بوست هايدى موسى

ووفقًا لما نشرته هايدى ان شقيقتها عزة موسى وافتها المنية بعد صراع مع المرض، دون الإفصاح عن تفاصيل الحالة الصحية التي كانت تعاني منها. وقد نعت هايدي شقيقتها بكلمات مؤثرة، مما أثار تعاطف المتابعين ومحبي الفنانة الذين توافدوا على التعليقات لنعيم الفقيدة ومواساة العائلة

يذكر ان انتهت الفنانة هايدي موسى مؤخرا تصوير فيديو كليب جديد بعنوان "مغرمة"، من كلمات محمد النجار، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر ميزو، ومن المقرر طرح الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت هايدي قد طرحت مؤخرًا كليب "أنا وإنت يا قلبي"، من كلمات هاني الأشهب، وألحان كريم شاهين، وتوزيع مصطفى غانم، وإخراج فادي حداد، والذي لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور.