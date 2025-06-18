شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الفنانة نورا.. نجمة الرقة وصاحبة النجاحات مع كبار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم الأربعاء، الفنانة نورا بعيد ميلادها والتي تعد واحدة من ألمع نجمات الشاشة المصرية في السبعينيات والثمانينيات، امتلكت حضورًا ساحرًا وملامح رقيقة وصوتًا هادئًا جعلها محبوبة الجماهير.

ولدت الفنانة نورا في 18 يونيو عام 1954، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد قدري، بدأت حياتها الفنية في مرحلة مبكرة، لكنها نالت شهرتها الحقيقية في السبعينيات، حيث خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وأسلوبها البسيط والراقي في الأداء.

هي الشقيقة الكبرى للفنانة بوسي، وكونت معها ثنائيًا محبوبًا في عدد من المناسبات الفنية والاجتماعية.

تميزت نورا باختيار أدوارها بعناية، حيث جمعت بين الرقة والذكاء في أدائها، وشاركت في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية، خاصة في فترة السبعينيات والثمانينيات، والتي كانت تُعد الزمن الذهبي للفن المصري.

بدأت نورا نجوميتها عام 1972 عندما قدمت "بيت من الرمال" وبعدها بثلاث سنوات شاركت هانى شاكر بطولة فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، واصلت توهجها ونجاحها في الثمانينيات، ومن أشهر أفلامها: "غاوى مشاكل، امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، حلقة الرعب، الفتى الشرير، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، نهر الخوف، المنحوس، اربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، اجراس الخطر، مهمة صعبة جداً، ولكن شيء ما يبقى، انحراف، الهاربان، الكيف، حادى بادى، العار، عنتر شايل سيفه، الغيرة القاتلة، دعوة خاصة جداً، الأبالسة، الفقراء أولادى، لن اغفر ابدا، ضربة شمس، حياتى عذاب، المحفظة معايا، المليونيرة النشالة، الندم، شقة وعروسة يا رب، الشياطين، هكذا الايام، ومضى قطار العمر، يا رب توبة، هذا احبه وهذا أريده".

في منتصف التسعينيات، أعلنت نورا اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، وابتعدت تمامًا عن الأضواء في هدوء يليق بشخصيتها، ورغم ذلك، ظل اسمها محبوبًا، وصورتها محفوظة في قلوب محبيها، الذين لا يزالون يتذكرونها بامتنان واحترام.

في عيد ميلادها، نحتفل بذكرى فنية وإنسانية لنجمة تميزت في زمن الكبار، ووقفت أمام عمالقة السينما المصرية بثقة وأناقة، كانت نورا عنوانًا للرقة، ووجهًا للسينما النظيفة التي لا تُنسى.

ورغم ابتعادها عن الساحة، ستظل جزءًا من ذاكرة الجمال والفن الحقيقي في مصر والعالم العربي.