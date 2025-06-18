شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز سيحصل على أوسكار فخرية فى حفل توزيع جوائز الحكام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استمرت مسيرة توم كروز المهنية لعقود من الزمن، ولم يحصل على جائزة الأوسكار على الرغم من ترشيحه أربع مرات.



توم كروز

لكن هذا على وشك أن يتغير الآن، حيث من المقرر أن يحصل نجم فيلم "مهمة مستحيلة" على جائزة أوسكار فخرية في حفل توزيع جوائز الحكام لعام ٢٠٢٥.

وبحسب البيان الصحفي، "كان كروز أحد أكثر الممثلين شهرة وأعلى ربحًا على الإطلاق، وكان من أشد المدافعين عن التجربة المسرحية، وساعد في قيادة الصناعة خلال فترة صعبة خلال جائحة كوفيد-19".

إلى جانبه، ستحصل ديبي ألين ووين توماس أيضًا على نفس التكريم، بينما ستحصل دوللي بارتون على جائزة جان هيرشولت الإنسانية.

وقالت رئيسة الأكاديمية جانيت يانج: "ستحتفل جوائز الحكام لهذا العام بأربعة أفراد أسطوريين لا تزال حياتهم المهنية الاستثنائية والتزامهم تجاه مجتمع صناعة الأفلام يتركان تأثيرًا دائمًا".

وتابعت: "يشرف مجلس إدارة الأكاديمية تكريم هؤلاء الفنانين المتميزين. ديبي ألين مصممة رقصات وممثلة رائدة، وقد أسرت أعمالها أجيالًا وتجاوزت مختلف الأنواع الفنية."

"إن التزام توم كروز المذهل تجاه مجتمع صناعة الأفلام، والتجربة المسرحية، ومجتمع الأعمال المثيرة قد ألهمنا جميعًا."

وأضاف الرئيس أن "الفنانة المحبوبة دوللي بارتون تجسد روح جائزة جين هيرشولت الإنسانية من خلال تفانيها الثابت في الجهود الخيرية".

"وقد نجح مصمم الإنتاج وين توماس في إحياء بعض من أكثر الأفلام الخالدة من خلال عين ثاقبة وإتقان حرفته"، سيتم تقديم جوائز المحافظين لعام 2025 في نوفمبر المقبل.