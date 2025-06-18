شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر فئة Cat 3 right upper لحفل كايروكى فى استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفدت تذاكر فئة Cat 3 right upper لحفل فريق كايروكى، فى استاد القاهرة، يوم 28 يونيو الشهر الجارى، حيث تم طرح التذاكر خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لـ 9 فئات متاحة للجميع.

ويحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا ضخمًا في استاد القاهرة، يوم 28 يونيو الشهر الجارى، وحفل "إمباير" في نسخته السادسة، وكانت "إمباير" في نسختها الخامسة منذ عامين وأقيمت في المنارة على مدار يومين 29 و30 من شهر يوليو.

ومن تعليمات دخول الحفل: "لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر المباعة، ويسمح بالدخول ابتداء من 12 سنة ويجب توافر تذكرة كاملة ولا يسمح بدخول أقل من 12 عامًا ويُسمح بالخروج من مكان الحفل عقب تسجيل الدخول والعودة مرة أخرى ولا يسمح بدخول الطعام والمشروبات".

وينتظر جمهور فريق كايروكي حفلهم الغنائى الضخم امباير بنسخته السادسة في استاد القاهرة الذى يقام يوم 28 يونيو الشهر المقبل، والجميع في حالة حماس وانتظار الحفل بفارغ الصبر للاستمتاع بأغانى فريقهم المفضل كايروكى، لذلك هل يفاجئ أعضاء الباند جمهورهم ومحبيهم بغناء أغانى الألبوم الجديد واللذين يعملون عليه ويحضرون له منذ سنوات بعد طرح ألبوم روما في 2023.

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغاني تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأميرعيد مع ندى أبادر.