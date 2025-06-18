"Ballerina" يحقق رقماً عالياً من الإيرادات عالميًا

ميرنا وليد - بيروت - واصل فيلم "The World Of John Wick: Ballerina" تصدّره لتريندات السينما منذ طرحه في دور العرض العالمية في 6 يونيو الجاري، محققًا إيرادات بلغت 60 مليونًا و782 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي حتى الآن.



وبحسب الأرقام الرسمية، قسّمت الإيرادات بين 34.782 مليون دولار من السوق الأميركية، و26 مليون دولار من الأسواق الدولية، في أداء قوي يعكس حماس الجمهور لمواصلة الغوص في عالم "جون ويك".

الفيلم، الذي يستغرق ساعتين وأربع دقائق، من إنتاج شركة Lionsgate، وتؤدي بطولته النجمة الكوبية الإسبانية آنا دي أرماس في دور "إيف ماكارو"، راقصة باليه متمرّسة في فنون القتل، تسعى للانتقام من قاتلي والدها، ضمن تنظيم "روسكا روما" الروسي.

أحداث الفيلم تدور بالتزامن مع الجزء الثالث من سلسلة جون ويك (John Wick: Chapter 3 – Parabellum – 2019)، حيث يُصنّف جون ويك كمُطارد من قبل "الطاولة العليا"، وهو المجلس السري الذي يتحكم بمنظمات الجريمة الكبرى حول العالم، ويظهر النجم كيانو ريفز بشخصية "جون ويك" في الفيلم، إلى جانب كل من جابرييل بيرن، أنجليكا هيوستن، إيان ماكشين، نورمان ريدوس، ولانس ريديك، في تجربة توسّع من أفق عالم جون ويك السينمائي.

وبينما تتنوع الأسلحة بين المسدسات، والخيول، والكتب، تبقى مشاهد الأكشن والتصوير الحركي علامة فارقة في الفيلم، الذي يعيد الجمهور إلى جذور هذا العالم الدموي المنظم، وتحديدًا إلى "مسرح تاركوفسكي" في نيويورك، المقر السري للعصابة.