ياسر جلال يبدأ تصوير "للعدالة وجه آخر".. وهذا موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الممثل الممثل المصري ياسر جلال تصوير مشاهده الأولى في مسلسل جديد يحمل عنوان "للعدالة وجه آخر"، وهو عمل درامي اجتماعي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، بعد أن تم تأجيله العام الماضي لانشغال جلال بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "جودر".



المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، ويجمع في بطولته كوكبة من الممثلين إلى جانب ياسر جلال، من بينهم أروى جودة ومحمد جميكا، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن المتوقع أن يقدم وجبة درامية مشوّقة تحمل مزيجًا من القضايا الاجتماعية والتشويق، ويأتي هذا المشروع في سياق رغبة صُنّاع العمل بكسر النمط التقليدي لعروض الدراما الموسمية، من خلال تقديم عمل متماسك بعيدًا عن ضغط الموسم الرمضاني، ما يمنحه فرصة أكبر للتركيز على الجودة الفنية والسرد العميق، وكان ياسر جلال قد تصدّر حديث الجمهور مؤخرًا من خلال مشاركته في مسلسل "جودر 2"، وهو عمل فانتازي استخدم تقنيات بصرية متطورة لم يسبق توظيفها بهذا الشكل في الدراما المصرية، وقدّم فيه شخصيتي "شهريار" و"جودر المصري"، إلى جانب نخبة من الممثلين أبرزهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس وأحمد فتحي.

ومن المنتظر أن يكشف مسلسل "للعدالة وجه آخر" عن جانب جديد من قدرات ياسر جلال التمثيلية، حيث يقدم شخصية تواجه صراعًا نفسيًا واجتماعيًا يعكس وجهًا آخر للعدالة، كما يوحي عنوان العمل.