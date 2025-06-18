شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "بقيت أخاف" و"يلا بينا".. تعاون جديد بين أحمد عبد النبى ورامى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الشاعر أحمد عبد النبى عن تجديد تعاونه مع النجم رامى جمال فى ألبومه الجديد "محسبتهاش"، يأتى هذا التعاون بعد النجاح الكبير الذى حققته أغانيه السابقة مثل "بقيت أخاف" و"يلا بينا" و"علامة للتاريخ" التى جمعته بدويتو مع الفنانة جنات.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أكد عبد النبى أن الأغنية الجديدة ستكون من ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مغربى، وأضاف أن الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا بنكهة مصرية، وكلماتها ستكون قريبة إلى قلب الجمهور، معربًا عن أمله أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا كما كانت أغانيه السابقة.

فى نفس سياق يضع النجم رامى جمال اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "محسبتهاش"، استعدادًا لطرحه مطلع شهر يوليو المقبل عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويحمل الألبوم عددًا من المفاجآت لجمهور رامى، أبرزها دويتو غنائى يجمعه لأول مرة مع الفنان حمزة نمرة، بالإضافة إلى تعاون ثانٍ مع المطرب التونسى نوردو، فى تجربة فنية تمزج بين الأساليب الموسيقية المختلفة.

ويأتى هذا الألبوم بمشاركة نخبة من أبرز صناع الأغنية في مصر، حيث يضم تعاونات مع أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشارك رامي جمال نفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم، ما يضيف بُعدًا شخصيًا خاصًا لهذا العمل الفني.