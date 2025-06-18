شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يقترب من إطلاق ألبومه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع النجم اللبناني وائل كفوري اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، الذي يضم 6 أغنيات بالكامل باللهجة اللبنانية، ويتعاون في هذا العمل مع الملحن والموزع الموسيقي هشام بولس.

حيث يجرى حالياً تنفيذ عمليات المكساج والماسترينج تمهيداً لإطلاق الألبوم، ومن المقرر أن يتم طرح الأغاني بشكل متدرج عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ الإصدارات مع نهاية الشهر الجاري.

وطرح مؤخرًا وائل كفورى مؤخرًا، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "لآخر دقة" على موقع يوتيوب، ومنصات موسيقية، ومحطات الراديو، والأغنية من كلمات وألحان رامى شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

وصور وائل كفورى الأغنية فى العاصمة اللبنانية بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

النجم اللبنانى وائل كفورى بدأ حياته الفنية بعد استوديو الفن، ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق ألبومه الأول شافوها وصاروا يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش، مثل: "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي".