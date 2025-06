شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس جان: أعمل على فيلم جديد من سلسلة Wonder Woman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس استوديوهات دي سي، جيمس جان عن العمل على كتابة فيلم جديد لسلسلة Wonder Woman من عالم دي سي، والذي لعبت فيه جال جادوت دور البطولة في Wonder Woman عام 2017، وجزئه الثاني، Wonder Woman 1984 فى عام Wonder Woman 1984.

بالإضافة إلى ظهورها في فيلمي Batman Vs Superman: Dawn Of Justice (2016) وJustice League عام 2017. كانت آخر ظهور لها في عام 2023، حيث ظهرت في أفلام Shazam! Fury Of The Godsبالإضافة إلى فيلم The Flash.

في حوار جديد مع مجلة إنترتينمنت ويكلي، كشفت جان أن مسلسل HBO المُقتبس من موطنها Themyscira قيد التطوير، كما صرّح بأن سيناريو فيلم جديد عن الشخصية قيد الكتابة حاليًا، ولكن دون ظهور جادوت.