مايا دياب تُعلن عن عمل جديد بإطلالة جريئة: الطرح في 19 حزيران

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن موعد طرح أحدث أعمالها الفنية، والمقرر في 19 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك من خلال فيديو جديد نشرته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت مايا الأنظار بإطلالة خارجة عن المألوف في الفيديو، حيث ظهرت بـ”لوك” جريء يجمع بين الغموض والتميّز، ما أثار حماسة جمهورها وتكهناتهم حول طبيعة العمل المنتظر، سواء أكان أغنية مصوّرة أو مشروعًا فنّيًا مختلفًا.

وقد أرفقت دياب الفيديو بتعليق تشويقي، من دون الكشف عن تفاصيل العمل، مكتفية بذكر تاريخ الإصدار، في خطوة تهدف لرفع مستوى الترقب بين متابعيها.

ويُذكر أن مايا دياب تُعرف دائماً بقدرتها على التجديد وتقديم أفكار مبتكرة، ما يجعل من كل إصدار لها حدثاً فنياً لافتاً في الساحة الغنائية العربية.