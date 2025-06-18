شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تقدم واجب العزاء لصلاح الشرنوبى فى أول ظهور بعد وفاة شقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة لطيفة على تقديم واجب العزاء في محمد نجل صلاح الشرنوبي، وذلك في أول ظهور لها بعد وفاة شقيقها، فيما حرص عدد من النجوم وصناع الموسيقى على تقديم العزاء للموسيقار صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة بزايد، منهم المنتج محسن جابر والشاعر فوزى إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، والملحن محمد ضياء، والفنان محمد إبراهيم يسرى، والفنانة هاجر الشرنوبي، والموزع أسامة عبد الهادى، والملحن حسن إش إش، ود. أحمد أيوب، والمنتج محمد محسن جابر، والفنان أحمد عنان، ود. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان حلمي عبد الباقي.

وكان الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن عن الوفاة عبر حسابه على إنستجرام، فى منشور عبر خاصية القصص، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبى، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي".

يذكر أن الفقيد يُعتبر أحد أبناء عائلة الشرنوبي الفنية المعروفة، والتي قدمت إسهامات كبيرة في المشهد الموسيقى والغنائي المصري.



حميد الشاعرى في عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي



عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي



عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي