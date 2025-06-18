شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى لبنان 19 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة كارول سماحة حفلا غنائيا فى لبنان يوم 19 من شهر يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وأحيت مؤخرا كارول سماحة ليلتين استثنائيتين فى هولندا يومى 30 و31 مايو فى Concertgebouw، بدعوة خاصة من إدارة المهرجان، حيث كانت كارول أول فنانة عربية تتم دعوتها مرتين لهذا الحدث الثقافى والفنى الفريد وخصوصا بمهرجان Souk Amsterdam Arabic Festival.

وعادت كارول سماحة لتلتقى بالجمهور العربى والهولندى والأوروبى فى حفلتين مليئتين بالمفاجآت، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بما فى ذلك من ألبومها الأخير "مختلفة"، بمرافقة الأوركسترا الهولندية.

كان ألبوم كارول مساحة الأخير يضم 14 أغنية ومن بينها "غنوا لحبيبي"، و"نفس"، وكتير بخاف"، و"حالة تخدير"، و"حبيبي سلام"، و"أجمل سنين"، و"خبيني بشنطة"، و"بقيت أسد"، و"بتعقد"، و"طب بعدين"، و"وقت الحب"، و"اضحك يا قلبي"، و"بوسة".