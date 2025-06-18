شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد الحلقة 5.. الطبيبة تكشف لأسماء أبو اليزيد حملها فى بنت والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد بذهاب بسمة" أسماء أبو اليزيد" ومسعد" أحمد مجدي"، للطبيبة التي كشفت لهم أن بسمة حامل في بنت، ولكن عكست نظرات مسعد حزنه على هذا الخبر، ولاحظت بسمة ذلك، مما جعلها تقول له من المؤكد أنه سيتركها تختار هي اسم البنت، فنفى مسعد ذلك كما نفى حزنه على هذا الخبر.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث ذهب مسعد "أحمد مجدي" مسرعاً للبيت حتى يطمئن أن زوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد"، قد عادت للمنزل بعدما تشاجرا في الشارع، لكنه لم يجدها فقرر أن يذهب إلى بيت أبيها.

وبالفعل وجدها هناك، وطلب منها العودة معه للمنزل لكنها رفضت، وحاول أبوها وأمها أن يعرفا ما الذي حدث، لكنها رفضت أيضاً أن تبوح لهما، وذهبت لعملها في اليوم التالي وكانت قد حكت لوالدها "محمود البزاوي" ما حدث، مما أثار غضبه وقال لها ألا تتواصل معه مرة أخرى إلا من خلاله، وذهب مسعد لعملها وتوسل إليها أن تعود للمنزل ووعدها أنه لن يكرر ما حدث مرة أخرى، لكنها رفضت وقالت له إن القرار أصبح في يد أبيها.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



مسلسل فات الميعاد