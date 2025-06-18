شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 5.. أحمد مجدى يعتدى على أسماء أبو اليزيد والثانية تفقد وعيها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد، العديد من الأحداث، حيث علمت بسمة "أسماء أبو اليزيد" أن زوجها مسعد "أحمد مجدي" قد سد دين أخيه المتبقي والذي كان قد وقع إيصال أمانة باسمه عليه، وهنا جن جنونها لأنه لم يخبرها، وواجهته أمام أمه بما عرفت، واتهمته بالسرقة، مما أثار غضبه وضربها فقامت هي الأخرى برد الضربة له فقام بخنقها حتى فقدت وعيها ودخلت في حالة غريبة.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل فات الميعاد، بدأت بذهاب بسمة "أسماء أبو اليزيد" ومسعد "أحمد مجدي" للطبيبة التي كشفت لهما أن بسمة حامل في بنت، ولكن عكست نظرات مسعد حزنه على هذا الخبر، ولاحظت بسمة ذلك، مما جعلها تقول له من المؤكد أنه سيتركها تختار هي اسم البنت، فنفى مسعد ذلك كما نفى حزنه على هذا الخبر.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



مسلسل فات الميعاد



مسلسل فات الميعاد