شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

قرر النجم الكبير على الحجار تأجيل ألبومه الجديد الذي يحمل اسم شىء من كل شىء، نظرا للظروف اللي بتمر بيها المنطقة من أحداث.

من ناحية أخرى يحيي النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا، بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المفترض أن يقدم الحجار بعض من أغانيه الذي يعشقها جمهوره.

وكان الفنان علي الحجار شارك مؤخرًا في مسرحية "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي، من إخراج المخرج الكبير عصام السيد، وتشهد المسرحية "مش روميو وجوليت"، عودة المطرب علي الحجار، إلى عالم المسرح، بعد غياب كبير، كما تشهد عودة الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرح القطاع العام.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من بطولة على الحجار ورانيا فريد شوقي، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا.