شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان فؤاد راتب "الخواجة بيجو" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان فؤاد راتب، المعروف باسم "الخواجة بيجو"، حيث رحل عن عالمنا 18 يونيو 1986، كان جار الفنان عبد الحليم حافظ، تخرج فى كلية التجارة التحق بوظيفة باتحاد الصناعات وتدرج حتى صار مديرا إداريا للعلاقات العامة وحصل على عدة درجات علمية فى الدراسات العليا فى التخطيط والإحصاء فى العلاقات العامة مما سهل له العمل بالهيئة الأفريقية الآسيوية للشئون الاقتصادية.

سافر إلى الكويت عام 1968 بناءً على طلب شركة الأسمدة الكويتية وتولى تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972، إلى أن انتهت إعارته فالتحق للعمل بالتليفزيون الكويتى كعضو ومقرر بجميع اللجان والاجتماعات التى يعقدها التليفزيون.

ظل يقوم بإعداد البرامج فى التليفزيون الكويتى على الرغم من تدهور حالته الصحية فى آخر أيامه وإصابته بالشلل النصفى، إلا أنهم كانوا متمسكين به بشكل كبير، شكل دويتو ناجحا مع الفنان محمد أحمد المصرى الشهير "بأبو لمعة"، ودخلوا الإذاعة فى السبعينات عن طريق المسلسل الإذاعى "ساعة لقلبك" استطاع أن يحجز مكانا وسط عمالقة الكوميديا الذين قدموا المسلسل ومن بينهم فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى ومحمد عوض وأمين الهنيدى.

توالت الأعمال الفنية بعد ذلك وقدم العديد من الأفلام منها "إسماعيل يس فى مستشفى المجانين، عروسة المولد، غرام المليونير، إجازة بالعافية، شارع الحب، عودة الحياة، حياة إمراءة، الأزواج والصيف".