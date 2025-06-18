شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أغانى ألبوم رامى جمال الجديد قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم رامى جمال طرح ألبوم جديد يحمل اسم "محسبتهاش" فى شهر يوليو المقبل، ويضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، حيث يضم تعاونات مع أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشارك رامي جمال نفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم، ما يضيف بُعدًا شخصيًا خاصًا لهذا العمل الفني.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" دويتو مع المطرب التونسى نوردو، "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى" دويتو مع النجم حمزة نمرة".

يذكر أن نجاحا كبيرا حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال، حيث أطلق ألبوم حمل اسم "خلينى أشوفك" في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من الأغانى التي أعجب بها الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين ، وحمل عددًا من المفاجآت، والألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.