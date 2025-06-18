شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غريب ينافس بفيلمين فى موسم صيف 2025 السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

ينافس الفنان مصطفى غريب بفيلمين جديدين فى موسم صيف 2025 السينمائى، حيث يُعرض له فيلمين جديدين خلال شهر يوليو المقبل، وذلك استمراراً لتواجده المكثف على المستوى السينمائى خلال الأشهر الماضية، إذ أصبح من أكثر الفنانين طلباً للمشاركة فى الأفلام الكوميدية وأيضاً غير الكوميدية.

مصطفى غريب يعرض له يوم 10 يوليو المقبل فيلم الشاطر الذى يجمعه بالنجمين أمير كرارة وهنا الزاهد، ويجسد غريب خلال أحداث العمل شخصية صديق أمير كرارة، وتحدث واقعة تقلب حياتهما وتدفعهما لخوض رحلة مليئة بالتحديات، والمواقف والمفارقات الكوميدية.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.



مصطفى غريب مع هنا الزاهد وامير كرارة من فيلم الشاطر

ثاني الأفلام المنتظر عرضها للفنان مصطفى غريب في شهر يوليو للمنافسة في موسم الصيف، درويش الذى ينطلق في السينمات يوم 17 يوليو المقبل، فى دور مساعد لـ"درويش" الذي يؤديه عمرو يوسف، حيث يساعده في تنفيذ عمليات السرقة والنصب التي يقوم بهوتتسم شخصيته بالتوتر والمغامرة، حيث يتورط مع "درويش" في سلسلة من الأحداث المشوقة.

فيلم "دوريش" يأتي من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، ومحمود السراج والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي ويشارك في بطولته عدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.



مصطفى غريب مع عمرو يوسف ودينا الشربيني من فيلم درويش

مصطفى غريب يعمل على تصوير أكثر من فيلم فى الوقت الحالى، أبرزها "برشامة" بمشاركة هشام ماجد وريهام عبد الغفور وباسم سمرة وإخراج خالد دياب، كما يشارك غريب فى بطولة فيلم "وفيها إيه يعني" الذى يجمعه بالفنانين ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، وإخراج عمر رشدى.

بالإضافة إلى انتظاره استئناف تصوير "شمس الزناتي- البداية" مع محمد إمام ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "جعيدي" الذي كان قد قدمها الفنان الراحل إبراهيم نصر في الفيلم الأول الذي قام ببطولته الزعيم عادل أمام منذ 34 عاماً.