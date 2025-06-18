الموسيقار صلاح الشرنوبى يستقبل العزاء فى نجله محمد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

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القاهرة - سامية سيد - بدأ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي منذ قليل في استقبال عزاء نجله محمد الذي وافته المنية أول أمس الأحد، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد وكان الفنان محمد الشرنوبي والمنشد محمود التهامى أول الحاضرين.

وشارك في تشييع الجنازة عدد من نجوم الفن والوسط الفني، منهم الفنان محمد الشرنوبي والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل بالإضافة إلى فوزي إبراهيم وكيل جمعية الملحنين، والمنتج مصطفى محسن جابر، إلى جانب أقارب الفقيد وأفراد عائلته.

وكان الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن عن الوفاة عبر حسابه على نستجرام ، ناعياً ابن عمه المهندس محمد صلاح الشرنوبي*

نجل الموسيقار الراحل، فى منشور عبر خاصية القصص. وكتب: *"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبى، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي.

يذكر أن الفقيد يُعتبر أحد أبناء عائلة الشرنوبي الفنية المعروفة، والتي قدمت إسهامات كبيرة في المشهد الموسيقي والغنائي المصري.



عزاء نجل صلاح الشرنوبي



الموسيقار صلاح الشرنوبي يستقبل العزاء في نجله محمد بمسجد الشرطة