شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعرى وإيهاب عبد الواحد فى عزاء نجل صلاح الشرنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل كل من المطرب حميد الشاعرى، والملحن محمد ضياء، وإيهاب عبد الواحد فى عزاء نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي الذي يقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشارك في تشييع الجنازة عدد من نجوم الفن والوسط الفني، منهم الفنان محمد الشرنوبي والشاعر والسيناريست د. مدحت العدل، بالإضافة إلى فوزي إبراهيم وكيل جمعية الملحنين، والمنتج مصطفى محسن جابر، إلى جانب أقارب الفقيد وأفراد عائلته.

وكان الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن عن الوفاة عبر حسابه على إنستجرام، فى منشور عبر خاصية القصص، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبى، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي".

يذكر أن الفقيد يُعتبر أحد أبناء عائلة الشرنوبي الفنية المعروفة، والتي قدمت إسهامات كبيرة في المشهد الموسيقى والغنائي المصري.