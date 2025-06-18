شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب لإعلامى لبنانى: أنا أيقونة ونص وكفاية بقى زهقتنى فى عشتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة سمية الخشاب ترند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، عقب ظهورها فى مقابلة تليفزيونية، وخلال اللقاء، أكدت أنها لا تعير الانتقادات أى اهتمام، مشيرة إلى أنها تثير التفاعل حتى دون قصد.

وقالت سمية الخشاب : "أنا بكح بطلع ترند، مش فاضية للانتقادات ولا بتضايق منها، ومش مستنية تتر عشان يتكتب فيه اسمى"، وخلال البرومو الترويجى للحلقة قالت سمية الخشاب "أنا أيقونة ونص" ووجهت حديثها للإعلامي اللبناني الذي يحاورها "كفاية بقى زهقتنى فى عشتي".

كما تطرّقت الفنانة إلى الشائعات المتكررة حول ارتباطها، ونفت صحتها، مؤكدة أنها تمر بمرحلة من السلام النفسى، وصفتها بـ"المرحلة الملكية"، وأضافت: "بيطلّعوا عليا دايمًا إنى اتجوزت، بس أنا مش حابة الخطوة دى حاليًا، ومبسوطة بالسلام اللى عايشة فيه".

وعن مواصفات شريك حياتها المستقبلى، شددت على أهمية أن يكون رجلًا حقيقيًا فى الشكل والمضمون، قائلة: "لازم الراجل يبقى راجل بجد، خصوصًا وقت الأزمات، مش يسيب ويمشى... بس للأسف النوعية دى بقت قليلة".



سمية الخشاب



سمية الخشاب



سمية الخشاب



سمية الخشاب



سمية الخشاب



سمية الخشاب