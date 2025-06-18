شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يتصدر التريند بعد تألقه فى برومو مسلسل مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان كريم محمود عبد العزيز قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد الإشادة الواسعة بأدائه المتميز في مسلسل "مملكة الحرير"، بعد تألقه فى برومو العمل والذي يعرض فى 29 يونيو الحالى على شاشة قناة ON.

ويجسد كريم في المسلسل شخصية "شمس الدين"، الوريث الشرعي للمملكة، وهى شخصية مركّبة تتسم بالصراع الداخلي والحكمة.

ولاقى كريم محمود عبد العزيز إشادة كبيرة على مواقع التواصل، بعد عرض البرومو، حيث اعتبره كثير من المتابعين "مفاجأة كبيرة"، وأثنوا على تطوره الفني واختياراته الدرامية الناضجة، لا سيما أن الدور يحمل الكثير من الأبعاد الإنسانية والسياسية في إطار من التشويق الدرامي.

ويعد "مملكة الحرير" أحد أبرز المسلسلات الدرامية في موسم العرض الحالي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب كريم، ما يعزز من مكانة العمل كأحد أنجح المسلسلات على الساحة.

مسلسل "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض.