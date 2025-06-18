شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنانة إلهام شاهين فى المركز الكاثوليكى عقب عودتها من العراق والان مع تفاصيل الخبر

شهد المركز الكاثوليكي للسينما مساء اليوم أول ظهور للفنانة إلهام شاهين بعد عودتها إلى القاهرة قادمة من العراق، وحرصت شاهين على التواجد في المركز لحضور إحدى الفعاليات الفنية، في رسالة تؤكد على دعمها المستمر للفن والثقافة في مصر.

ووصلت أمس النجمة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان إلى مصر، وذلك عن طريق مطار البصرة، بعدما شاركت متابعيها فيديو مع الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها على إنستجرام، وهما في المطار فى طريقهما إلى القاهرة، بعد تعذر عودتهما لمصر بسبب حرب إسرائيل وإيران، حيث تم فتح مطار البصرة الذى يبعد عن بغداد مقر إقامتهما 6 ساعات.

وقالت إلهام شاهين: "في طريقنا إلى القاهرة واللى بيهون الرحلة صديقة العمر هالة سرحان"، ودخلت في وصلة هزار وضحك مع هالة سرحان بسبب حديثها الكثير، وقالت لها هالة "سيبينى أتكلم وأقول حاجة.. قولتى كل الكلام".

وكانت وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجوعهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين، إن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير، وجميعهم عادوا إلى فندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد، ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وتعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشرة.



أول ظهور للفنانة إلهام شاهين في المركز الكاثوليكي عقب عودتها من العراق