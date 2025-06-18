شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أكشن وكوميديا في فيلم "أحمد وأحمد" لـ السقا وفهمى وجيهان الشماشرجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "سينرجي" الإعلان الرسمي لفيلمها الجديد "أحمد وأحمد"، الذي يجمع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، في إطار من الأكشن والكوميديا، ليكون من أبرز أفلام موسم صيف 2025. ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض يوم 2 يوليو المقبل.

ويكشف البرومو عن أجواء مشوقة ومليئة بالمفارقات الكوميدية، تبدأ بحادث سير يتعرض له أحمد السقا، يؤدي إلى فقدانه للذاكرة، مما يدخله في سلسلة من المواقف الغريبة.

كما ظهر في البرومو عدد من المشاهد المليئة بالإثارة والكوميديا، من مطاردات بالسيارات، إلى محاولات اعتداء أثناء وجود السقا في المستشفى.

ويظهر عدد من ضيوف شرف فيلم، على رأسهم غادة عبد الرازق التي تجسد دور راقصة في ملهى ليلي، إلى جانب طارق لطفي، حاتم صلاح، علي صبحي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب وآخرين.

فيلم أحمد وأحمد من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف.