شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن انتهاء أزمة نجله والصلح: كل اللي فات إشاعات على وعمر إخوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رمضان، انتهاء ازمة نجله على، مع زميله في المدرسة، ونشر صوراً لهما مع عائلة الطفل عمر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "كل اللي فات إشاعات.. علي ابني وعمر إخوات، تم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا.. ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً أبداً، ويحفظلكم عمر، ويحفظلي علي وأخواته".



محمد رمضان

وسبق وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضي، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، الا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن طفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد اصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.

وقضت المحكمة في ذات الجلسة بحكم غيابي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.

تفاصيل الواقعةكان قسم شرطة أكتوبر، تلقى بلاغا من احدى السيدات، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادى نيو جيزة.

وأفادت والدة الضحية خلال المحضر، أن ابنها عمر الطالب بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات واحمرار في الخد الأيسر.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، أمرت بإحالة ابن الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل.