والد حلا شيحة يكشف حقيقة عودتها لوالد أبنائها

كشف أحمد شيحة حقيقة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة ابنته الفنانة حلا شيحة لطليقها الكندي والد أبنائها، عقب ارتدائها الحجاب، وحذف العديد من صورها التي ظهرت خلالها دون حجاب.

وقال شيحة في تصريحات صحافية: "ابنتي لم تعد لزوجها مرة أخرى ولا أعلم لماذا هي دائمًا حديث السوشيال ميديا، وأتمنى من الجميع تحري الدقة".

وكانت حلا شيحة، قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانها عودتها الى كندا مرة أخرى مسقط رأس والد أبنائها ومكان معيشتهم، خاصة بعد ارتدائها للحجاب من جديد وحذف صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب التغيرات التي حدثت لحلا بالفترة الأخيرة، بدأ الجمهور في طرح التساؤلات حول ما إذا كانت قد عادت من جديد لطليقها الكندي والد أبنائها، خاصة أنها استقرت حاليًا بكندا وبدأت من جديد بنشر يومياتها ورحلتها مع الحجاب والقرآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

جدير بالذكر أن مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في رمضان 2024 كان آخر أعمال حلا في الدراما وكان من بطولة خالد النبوي وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة وشارك في العمل كل من نور النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، ليلى عز العرب، محمد محمود عبد العزيز، إيمان السيد، مايان السيد، هاجر سراج، نورهان منصور، منى أحمد زاهر وآخرين.

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