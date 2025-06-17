شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس بطلا فيلم ماما وبابا والعرض قريباً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المنتج محمد الرشيدى عن أحدث أفلامه بعنوان "ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعى، حيث طرح الرشيدى البوستر الأول للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض السينمائى قريباً.



البوستر الأول لفيلم بابا وماما

وفى سياق آخر يواصل محمد عبد الرحمن تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم بيج رامى مع رامز جلال والمقرر طرحه فى السينمات خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم بسمة بوسيل، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث فى إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

فيلم "بيج رامى" يسجل التعاون الثانى بين محمد عبد الرحمن توتا ورامز جلال فى السينما بعدما تعاونا سوياً فى فيلم "سبع البرمبة" الذى تم عرضه عام 2019، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة نسرين أمين التى تتعاون مع رامز جلال لثانى مرة فى السينما بعدما ظهرت نسرين كضيفة شرف خلال فيلم "رغدة متوحشة" الذى قدمه رامز عام 2018 وجسدت دور زوجته ووالده ابنه.

أما ياسمين رئيس فتستعد لبدء تصوير دورها فى فيلم "الست لما"، الذى تشارك فى بطولته إلى جانب يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامى، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

وتجسد ياسمين رئيس خلال أحداث فيلم "الست لما" شخصية وفاء، فتاة فى منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.