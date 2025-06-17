شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفى بفسخ تعاقدها مع شركة وترى وتستعد لحفل غنائى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت النجمة إليسا الانتصار القانونى الذى حققته من خلال الغرفة التجارية لمحاكم دبى والتى أصدرت حكما نهائيا بفسخ تعاقدها مع شركة وترى، والتى منعت توزيع أو نشر أغنيات إليسا وتحديدا "من أول دقيقة" و"أنا وبس"، وذلك بعد ثبوت تعديها على حقوق إليسا الفنية والأدبية من خلال طرح أغنية "وبطير"، ونشرت إليسا الحكم عبر حسابها بموقع فيس بوك.



الحكم القضائي



إليسا



إليسا



إليسا



إليسا



إليسا



إليسا



إليسا



إليسا

وتستعد إليسا لأحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم صيف 2025 فى لبنان، يوم السبت الموافق 12 يوليو المقبل.

وشاركت النجمة إليسا خلال شهر رمضان الماضى، بغناء تتر مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حظى بنجاح كبير أثناء عرضه خلال الشهر الكريم، وحقق تفاعلاً كبيراً بين جمهور ومحبى ياسمين عبد العزيز.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ألبومات النجمة اللبنانية إليسا هو ألبوم "أنا سكتين" والمكون من 12 أغنية، وحققت وقتها أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.