شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الشيخ الشعراوى.. فنانون يتحدثون عن علاقاتهم مع إمام الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، أحد أبرز مفسري القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، اشتهر الشيخ الشعراوي بقدرته الفائقة على تبسيط تفسير آيات القرآن، مما جعله يصل إلى عدد كبير من المسلمين في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي، أُطلق عليه لقب "إمام الدعاة"، وترك بصمة كبيرة في مجال الدعوة والتعليم الديني.

وبمناسبة ذكرى وفاته، تحدث عدد من الفنانين الذين كانت لهم علاقات مع الشيخ الشعراوي، حيث تحدث الفنان رشوان توفيق عن حبه الكبير للشيخ الشعراوي قائلاً: "الشيخ الشعراوي كان حبيبي، شوفته لأول مرة مع الإعلامي أحمد فراج، وكنت مندهشًا من علمه ونوره، وكان حديثه عن الإسراء والمعراج في بداية حياته، " وأضاف: "هذا الرجل كان يتحدث وكأن معه ملائكة".

من جانب آخر، كشف الفنان حسن يوسف عن علاقته بالشيخ الشعراوي قائلاً: "حينما تعرفت على الشيخ الشعراوي، قررت أن أعيد حساباتي. الشيخ الشعراوي كان لي مرشدًا روحانيًا، وكان يوجهني بنصائح قيمة" وتحدث عن موقفه مع الشيخ قائلاً: "قال لي: أنت فلاح أصلاً، فقلت له: ولا عمري عرفت الفأس ده بيعمل إيه؟"

كما ذكرت الفنانة شادية عن لقائها بالشيخ الشعراوي: "كلمته قولتله ممكن أقابل حضرتك قالي تعالى، روحتله، قولتله أنا بيني وبين نفسي كنت واعدة ربنا إني أغني أغاني دينية، أشكر فيها ربنا إنه نجحني وسترني، لكن أنا دلوقتي مش قادرة أغني وعايزة اتحجب، فهل هيبقى حرام عشان اديت وعد".

واستطردت: "قالي اللي انت عملتيه دا أحسن مليون مرة من اللي عملتيه بس انت صممي، قومت من عنده نزلت السلالم كنت زي بنت عندها 16 سنة، وحسيت إن الدنيا دي بقت حاجة تانية، عمري ما حسيت بالسعادة دي، ومن بعدها النور ظهر في حياتي".