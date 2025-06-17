شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جديد يكشف خطط ليوناردو دى كابريو للزواج من فيتوريا سيريتى والان مع تفاصيل الخبر

تحدث ليوناردو دي كابريو عن الزواج، حيث كشف تقرير موقع "رادار أونلاين"، أن الممثل ومنتج الأفلام الأمريكي، البالغ من العمر 50 عامًا، سئم أخيرًا من وصفه بالفتى المستهتر، وهو الآن مستعد للاستقرار مع عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي، البالغة من العمر 27 عامًا، التي يواعدها منذ أغسطس 2023.

وقال أحد الأصدقاء المقربين لـ دي كابريو، للصحيفة، إنه قال: "لا أريد أن أكون الرجل الأخير في الحفلة"، مؤكدًا أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار "يتعامل بجدية شديدة مع فيتوريا والخطوبة على وشك الحدوث".

وأضاف "أنه لا يريد أن يصبح عازبًا عجوزًا، أو أن يُنظر إليه على أنه رجل عجوز فاسد، وهذا هو المكان الذي يتجه إليه إذا لم يفعل شيئًا حيال ذلك قريبًا"، أيضًا في ضوء حركة #MeToo والمناخ الحالي، فإنه يريد الحفاظ على علامته التجارية الشخصية في المقدمة - وبعيدًا عن المقارنات بينه وبين أمثال هيفنر، كما أشار المصدر المطلع.

وكان دي كابريو على علاقة بالعديد من النساء المشهورات مثل كاميلا موروني، وجيزيل بوندشين، وبار رفائيلي.

جدير بالذكر أن نجم فيلم تيتانيك كان على علاقة مع بليك ليفلي، وريهانا، لكنه لم يستمر في علاقة طويلة الأمد مع أي شخص.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن النجم العالمى ليوناردو دي كابريو تبرع - فى وقت سابق - بمليون دولار لجهود الإغاثة من الحرائق في لوس أنجلوس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

وكتب دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، في رسالة على خاصية ستورى إنستجرام: "حرائق الغابات في لوس أنجلوس تدمر مدينتنا، وأنا ملتزم بدفع مليون دولار بالشراكة مع برنامج الاستجابة السريعة rewild لدعم الاحتياجات العاجلة وجهود التعافي بعد الحريق، على أن تستفيد المساعدات الأولية على الفور من مؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، ومؤسسة كاليفورنيا للإطفاء، وWorld Central Kitchen، ومؤسسة كاليفورنيا المجتمعية، وجمعية باسادينا الإنسانية، وصندوق مكافحة الحرائق في جنوب كاليفورنيا، المنظمات التي توفر الموارد التي تشتد الحاجة إليها لمستجيبينا الأوائل ورجال الإطفاء، والأشخاص والحيوانات والمجتمعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها".