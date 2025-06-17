شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو أحمد عامر يقود حفل روائع بليغ حمدى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو أحمد عامر فى التاسعة مساء الخميس 19 يونيو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يضم البرنامج باقة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى منها آه لو قابلتك من زمان، حنين ،جانا الهوى ، زى العسل ، العيون السود ، ع الرملة ،سلامات يا حبايب ، بوابة الحلوانى ، سواح ، هوى يا هوى ، كان ياما كان ، موعود إلى جانب موسيقى لحنى ألف ليلة وليلة وأنساك .. آداء الفنانين السيد وهب الله ،ندى غالب ،محمد الخولى ، يمنى حسن ،سارة مجدى ،مصطفى سعد ، أحمد رجب وعازف العود وليد سلامة .

جدير بالذكر أن الموسيقار بليغ حمدى ولد فى 7 اكتوبر 1931 و أتقن عزف آلة العود فى سن التاسعة، إلتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حالياً) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم إتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه)، بعدها تعاون مع أشهر المطربين المصريين والعرب وتوفى فى سبتمبر عام 1993.