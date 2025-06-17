بعد الإعلان عن مسلسل "عسل أحمر".. لماذا تفضل هند صبري الأعمال الفنية المأخوذة عن روايات أدبية؟

لماذا تفضل هند صبري الأعمال الفنية المأخوذة عن روايات أدبية؟

مشاريع تلفزيونية و سنيمائية مقتبسة من روايات- الصورة من حساب هند صبري على إنستغرام

هكذا تظهر هند صبري في مسلسل "عسل أحمر"

أبطال مسلسل "عسل أحمر"

فيلم "كيرة والجن".. المأخوذ عن رواية 1919

https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Ce3oAokqPJ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم "الفيل الأزرق".. استمرار للتعاون مع أحمد مراد

مسلسل "فرتيجو" .. دراما بتوقيع أحمد مراد

مسلسل "عايزة أتجوز" .. ومناقشة ساخرة لقضية تأخر زواج الفتيات

فيلم "عمارة يعقوبيان" .. ورواية علاء الأسواني "عمارة يعقوبيان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - تستعد النجمةلتصوير مسلسلها الجديد "عسل أحمر"، المأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى وتجسّد فيه دور البطولة. ويُعد هذا العمل من أبرز الأعمال الدرامية المنتظَرة في الفترة المقبلة.ولم يكن هذا العمل هو الأول لالمأخوذ عن روايات أدبية؛ حيث فضلت تجسيد العديد من الأعمال سواء على مستوى السينما أو الدراما المأخوذة عن أعمالٍ روائية، والتي حققت انتشارًا كبيرًا بين القراء فور إصدارها، وسوف تستعرض "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع أعمالالمأخوذة من الروايات.وكانت النجمة هند صبري قد كشفت في وقتٍ سابق عن سبب تفضيلها واختيارها بعملها في مشاريع تلفزيونية وسينمائية مقتبسة من روايات قرأتها وأحبتها، أنها تشعر بالفخر عند تجسيد هذه الروايات والأدوار؛ وشاركت متابعيها ومحبيها وقتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، صور لروايات تحولت لأعمال فنية شاركت فيها، منهم مسلسل "عايزة أتجوز"، مسلسل "فيرتيجو"، وفيلم "عمارة يعقوبيان".تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلةً محفوفة بالمخاطر، في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل؛ مما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة. وتعود من خلاله "" إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها في إطار درامي مشوّق.العمل مكوّن من 10 حلقات، يُعرض عبْر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة، ويشاركها الفنان آسر ياسين وعددٌ من النجوم، جار التعاقد معهم حالياً، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي، إخراج مريم أحمدي، من إنتاج صادق الصباح، فيما يُعَد هذا التعاون بينوفريق العمل، بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.يمكنك متابعة دخلت التمثيل صدفة فأصبحت من أهم نجماته.. محطات مضيئة في مشوار هند صبري" الفيلم المأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد؛ والذي حقق إيرادات بلغت 120 مليون جنيهًا وقت عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك 2022، جاء ضمن قائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات اليومية في تاريخ السينما المصرية، وقد جمع الفيلم بين كريم عبد العزيز وأحمد عز وتألق الثنائي في هذا الفيلم بطريقة مميزة، وشارك في بطولته، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.يرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي وحد مصائر أحمد عبد الحي كيرة وعبدالقادر الجن؛ ليشتركا في النضال ضد الاحتلال.يُعتبر فيلم "" من أنجح الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية، استطاع الفيلم بجزئه الثاني والذي عُرض الجزء الأول منه بموسم عيد الأضحى 2019، تحقيق إيرادات تجاوزت 103 ملايين جنيهًا؛ ليصبح علامة بارزة في السينما، خاصة أنه مزج بين الإثارة والغموض، وقدم رؤية فنية مختلفة.فقد استطاع الفيلم تحقيق المعادلة الصعبة؛ حيث حصد الإيرادات الضخمة غير المسبوقة في شباك التذاكر، وفى الوقت نفسه لاقى نجاحاً ورواجاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري، وهو ما تعجز العديد من الأفلام على تحقيقه في سنوات، وهذا يعود إلى الاستعانة بأهم العناصر وراء الكاميراً وتوفير كل ما يحتاجه الفيلم من الناحية الإنتاجية حتى خرج في النهاية بهذا الشكل المميز.الفيلم إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوي، ويضم فريق عمل الجزء الأول نفسه، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، وانضمت لهم النجمةومروان يونس في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.أحداث الفيلم تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول؛ حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمنْ يتلاعب بحياته وحياة أسرته؛ ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.أطلعوا على مسلسلات جديدة مأخوذة عن أعمال روائية قريبًا.. أبرزها لـ هندي صبري"فرتيجو" مسلسل مأخوذ عن رواية "فيرتيجو" للكاتب أحمد مراد، عُرض في رمضان 2012؛ ودارت أحداثه حول المصورة (فريدة) التي تذهب لتصوير فرح في أحد الفنادق، لتقابل بعدها صديقتها وزوجها اللذين يعملان في كازينو (فرتيجو) الملحق بالفندق، فتجد نفسها الشاهدة الوحيدة، بعينيها وبعدستها، على جريمة أودت بحياة اثنان من كبار رجال المال والأعمال وحراسهما، وكذلك حياة صديقيها المقربين، وتتصاعد الأحداث.المسلسل بطولة، نضال الشافعي، أحمد حاتم، سلوى خطاب، يسرا اللوزي والمسلسل مأخوذ من رواية للكاتب أحمد مراد ومن إخراج عثمان أبو لبن." مسلسل ساخر يناقش قضايا الزواج، عُرض في رمضان 2010 من إخراج رامي إمام وبطولة؛ وتأليف غادة عبد العال ويحكي عن تجارب شخصية خاضتها الكاتبة غادة حول موضوع الزواج وتأخره الذي تعاني منه أي فتاة عربية في سن الـ 30 إلى ما بعده.المسلسل مأخوذ من مدونة تحمل نفس الاسم والتي تحولت بعدها لقصة، وتدور أحداثه حول صيدلانية () متوسطة الحال ترغب في الزواج، وتسعى جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها إلى سن الثلاثين من العمر، فضلاً عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق عليها الباب مما يعرضها للعديد من المواقف المضحكة، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.وشارك هند صبري البطولة سوسن بدر، رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، طارق الأبياري، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.فيلم "" صدر سنة 2006، من إخراج مروان حامد، وهو مبني من رواية علاء الأسواني "عمارة يعقوبيان"؛ جاء اسم الفيلم من اسم عمارة موجودة بشارع "طلعت حرب" بناها المليونير هاغوب يعقوبيان عميد الجالية الأرمنية في ثلاثينيات القرن العشرين.الفيلم من إنتاج عماد الدين أديب، ومن بطولة مجموعة من عمالقة السينما المصرية، وهم: عادل إمام، نور الشريف، أحمد بدير،، أحمد راتب، خالد الصاوي، محمد إمام، سمية الخشاب، يسرا، خالد صالح، باسم سمرة، إسعاد يونس، بالإضافة إلى طلعت زكريا.ويُعَد الفيلم من أكثر الأعمال السينمائية المصرية المثيرة للجدل ورسالته ما هي إلا تجسيد لواقع معاصر يتلخص في أهمية الابتعاد عن اللا مبالاة كي لا يكون الإنسان المعاصر في القاهرة الحديثة أشبه بالدمية المتحركة التي تسير بلا عقل ولا حسبان. وهو يحكي ما يحدث في الحياة المعاصرة من خلال تسليط الضوء في الفيلم على التغيرات المتلاحقة التي طرأت على فكر وسلوك المجتمع المصري في فترة ما بعد الانفتاح من خلال نماذج واقعية تعيش بين أفراد المجتمع.حمل الفيلم عنوان أضخم ميزانية لفيلم تمت في تاريخ السينما المصرية. حقق الفيلم ما يزيد عن 19 مليون جنيهًا مصريًا إيرادات، مما جعله يحقق أعلى الإيرادات ويتصدر قائمة إيرادات دور العرض المصرية في عام 2006، وفي نهاية العام كان صاحب أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية حينها.يمكنكم قراءة هند صبري ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم.. إنجازات عالمية وإنسانية جعلتها تستحق اللقب

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".