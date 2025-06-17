ابن النصابة يعلن عودة كندة علوش: من فترة غياب إلى منصة التتويج مروراً بلحظة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - في موسم فني مزدحم بالمنافسة، تبرز الفنانة كندة علوش كأحد أبرز العائدين إلى الواجهة الدرامية بعد فترة من الغياب تخلللتها فترات ولحظات صعبة.

عودة كندة جاءت محملة بقصص وأدوار درامية مشوقة، وبها أيضاً تجربة إنسانية ألهمت محبيها في الوطن العربي، ومن خلال التقرير التالي سوف نغوص في تفاصيل مسلسلها الجديد "ابن النصابة"، ونتأمل رحلتها الفنية والشخصية خلال عام حافل بالتحولات المميزة.

بطولة جديدة في "ابن النصابة": روح شبابية

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انطلقت الفنانة كندة علوش مؤخرًا في تصوير مسلسلها الجديد ""، حيث ظهرت في كواليس التصوير عبر صور شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مشوقة إياهم لعمل يعيدها إلى صدارة المشهد الفني.

والمميز في هذا العمل هو أن كندة علوش محاطة بعدد من الوجوه الشبابية الذين يشاركونها العمل، ومن بينهم النجم الشاب معتز هشام الذي سوف يظهر خلال أحداث العمل بشخصية "أمريكاني"، معبراً عن فرحته وحماسه للمشاركة لهذا العمل، والنجمة الشابة ياسمينا العبد التي سوف تلعب دور شخصية تُدعى "إسراء"، ويبدو أن أجواء تصوير المسلسل مفعمة بالحيوية والسعادة، وهذا ما أكدت عليه "ياسمينا" في منشورها على إنستغرام: "أحلى أول يوم تصوير ده و لا إيه..ادعولنا بالتوفيق"، هذا إلى جانب عدد آخر من النجوم مثل انتصار، مما يعد بعمل متكامل يجمع بين الخبرة والحيوية.

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دور محوري

دعم لا محدود



عمرو يوسف يدعم زوجته كندة علوش على إنستغرام

تألق رمضاني بعد غياب

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لحظة لا تُنسى

وخلال أحداثتقدم النجمة السوريةدوراً محورياً هاماً، من خلال شخصية رانيا، المحامية التي تنهار حياتها فجأة بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن ابنهما؛ لتتحوّل من امرأة مكسورة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلَّوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبلٍ أفضل لها ولابنها.وبعيداً عن التهاني والمباركات التي وجهها الكثير من المشاهير في الوسط الفني للنجمةبالتزامن مع إعلان بدء تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد ""، كان هناك دعم من نوع خاص لها، وذلك من جانب زوجها النجم عمرو يوسف، فهو دائم المساندة لها سواء في أعمالها الفنية و في تكريماتها وكذلك في محنها وآخرها أزمتها الصحية التي تخطتها، إذ نشر "يوسف" صورة لزوجته من كواليس مسلسلها الجديد، عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق بالقول: "you will rock - ستكونين مذهلة".عودةهذا العام لم تقتصر على ""، بل فاجأت جمهورها أيضاً بمشاركتها في مسلسل "إخواتي"برفقة نيللي كريم وروبي، حيث قدمت شخصية "ناهد" من بيئة شعبية تتمتع بخفة ظل وقوة داخلية، هذه العودة الرمضانية كانت أول ظهور درامي لها في رمضان منذ عام 2016 والذي قدمت من خلاله مسلسل "أفراح القبة"، في نقلة نوعية تؤكد تعدد قدراتها التمثيلية.ومن بين اللحظات السعيدة التي عاشتهاهذا العام، هو التكريم الخاص الذي حظيت به في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي أقيمت في مايو الماضي.

وعبرت كندة عن سعادتها في وقتٍ سابق بهذا التكريم، من خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها بـ"إنستغرام"، معلقة: "تشرفتُ بحضور عدد كبير من سيدات أسوان اللي استقبلوني بالزغاريد وملوا القاعة على الآخر وملوا قلبي بالفرح والامتنان بحضورهن، إلى جانب الأساتذة الصحفيين وصنّاع الأفلام من ضيوف المهرجان".

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تجربة ملهمة

وبعيداً عن كاميرات التصوير والمحافل الفنية،مرت النجمةبتجربة ملهمة هذا العام ستظل محفورة في وجدنها، وهى إعلان تعافيها من مرض السرطان الذي أصيبت به خلال السنوات الماضية وظلت متكتمة عليه رافضة الاعلان عنه، إلا بعد التعافي منه بنسبة كبيرة، وذلك بعد رحلة علاج طويلة وشجاعة ألهمت الجميع. وقد كشفت في حوار تلفزيوني أنها لا تزال ترتدي رباطاً ضاغطاً بسبب آثار جانبية للعلاج، لكنها تستمر بتفاؤل وقوة مؤكدة أن الحياة تستحق دومًا أن نكافح من أجلها.

وعن سبب إعلانها خبر مرضها بعد شهور من التكتم قالت: "أنا لما أعلنت كنت في لحظة قوية كفاية إني أعطي قوة وأمل للناس، وكنت حريصة أحكي عن الموضوع بأمل وسعادة وإيجابية، عشان اللي مثلي ما يشيل الهم".

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