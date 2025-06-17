مروان خوري يكشف عن تصالحه مع كارول سماحة.. هل سيتكرر تعاونهما؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - كشف الفنان مروان خوري عن تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين الفنانة كارول سماحة خلال الفترة الماضية.

صلح مروان خوري وكارول سماحة

أكدفي أحدث لقاء له أنه لم يتحدث معمرة أخرى بعد عزاء زوجها الراحل، ولكن لا يوجد أي مشاكل بينهما مشيراً إلى أن البعض يعطي الأمور أكثر من حجمها. وحول إمكانية تعاونهما الفني مرة أخرى، قالأنه مستعد للتعاون معإذا رغبت في هذا الأمر.

جاءت مبادرة من مروان خوري في مايو الماضي بعد أن قدم التعازى للفنانة كارول سماحة فى وفاة زوجها الدكتور الراحل وليد مصطفى، وذلك عبر حسابه الشخصي على إكس قائلاً: "عزائي العميق إلى الفنانة كارول سماحة لخسارتها الكبيرة بفقدان زوجها الدكتور وليد مصطفى، الرجل والزوج الاستثنائي ! رحمه الله ومنحكم الصبر والإيمان".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

الخلاف بين كارول سماحة ومروان خورى، بدأ منذ عدة سنوات بسبب تعاون فني سابق، وقالت كارول سماحة في لقاءٍ سابق: "هناك حالة من الجفاء مع مروان خوري بسبب أمر لم يعجبني على الإطلاق وهو أمر قديم، وقد تركت له المجال لإصلاحه، وبالطبع، مروان يعرف أني غاضبة، وهو يعلم جيدًا ما أخطأ فيه، لكني لم أخطئ في شيء، وضميري مرتاح".

نشاط فني لكارول سماحة

الجدير بالذكر أن كارول سماحة تعيش حالة من النشاط الفني بعد وداعها لشريك عمرها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، فأحيت مؤخراً حفلتين في أمستردام، كان أولها الجمعة 30 والسبت 31 مايو، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وتنفيذاً لوصية زوجها عادت الفنانة كارول سماحة لاستئناف نشاطها الفني مُجدداً؛ وذلك بعد أيامٍ قليلة من وفاته بعد صراع مع المرض، حيث يأتي ذلك القرار اضطرارياً بسبب ارتباطها بمواعيد عرض مسرحية "كلو مسموح".

View this post on Instagram A post shared by Anything Goes The Musical - كلّو مسموح (@anythinggoes.arabia)

يمكنك متابعة اختيار أسيل عمران سفيرة للسياحة السويسرية لعام 2025 في السعودية ودول الخليج

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»