من البساطة إلى الفخامة ومرورًا بالأجواء التاريخية.. هكذا جاءت اختيارات النجمات للاحتفال بزفافهن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - شاهدنا في الجزء الأول من عام 2025، عددًا من النجمات والمشاهير اللاتي ودَّعن العزوبية ودخلن القفص الذهبي؛ من ليلى أحمد زاهر مرورًا برنا رئيس وصولًا لأمينة خليل، كلٌ منهن اختارت الاحتفال بيومها الكبير بطريقتها الخاصة. منهن من فضلت الاحتفال في أجواء بسيطة وراقية في أحضان الطبيعة وسط الأهل والأصدقاء المقربين، ومنهن من أحبت الفخامة والاحتفال بشكلٍ كبير في أحد الفنادق الكبرى؛ وأخريات فضلن التغريد خارج السرب والجمع بين عبق التاريخ والأجواء الساحرة لإقامة حفل الزفاف.

وسوف ترصد "الخليج 365" من خلال هذا الموضوع اختيارات النجوم والمشاهير للاحتفال بحفلات زفافهن؛ التي شاهدناها مؤخرًا.

زفاف شيرين بيوتي وأسامة مروة جمع بين البساطة والرقي

أطلت كالأميرات.. شيرين بيوتي تتألق في فستان زفاف بسيط وأنيق

في حفلٍ ساحر جمع بين البساطة والرقي، احتفلت السبت الماضي الموافق 14 يونيو؛ صانعة المحتوى شيرين عمارة المعروفة باسم "شيرين بيوتي" بزفافها على صانع المحتوى السوري أسامة مروة والمعروف باسم "أوسي"، وسط أجواء سيطر عليها السعادة والمرح بحضور أسرهما وبعض الأصدقاء المقربين من مشاهير السوشيال ميديا.وشارك العريس أسامة مروة من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو وثق من خلاله تأثره عند النظرة الأولى إلى عروسه، واحتضنها مع الالتفاف حولها لمشاهدة جمال الفستان والذي أظهرها بإطلالة ساحرة تشبة الأميرات؛ والذي جاء من توقيع المصمم العالمي رامي قاضي.

وقد تميز الفستان بقصّته المميزة والتي جاءت على شكل "A Line"، وبأكمام طويلة ومزود بذيل طويل، مع طرحة زفاف طويلة مطرزة من الحواف، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أظهر رقة وجمال ملامحها، مع تسريحة الكعكة بالفرق النصفي، وأمسكت بيدها "بوكيه" من الورود الطبيعية البيضاء والوردية الفاتحة.

وأطل العريس ببدلة رسمية سوداء أنيقة؛ وكان اللافت للنظر بها اعتماده نسخ اسميهما وتاريخ الزفاف على أحد أكمام القميص أسفل البدلة؛ وعلق أسامة على الفيديو قائلًا: "كل شيء يبدأ اليوم 14.6.2025".

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قد حرص عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا المعروفين بالعالم العربي؛ على حضور حفل زفاف شيرين بيوتي وأسامة لمشاركتهما فرحتهما، أبرزهم بيسان إسماعيل؛ وكذلك أصالة الملاح وزوجها أنس؛ اللذان نشرا صورًا عبر حساباتهما الشخصية من الحفل بإطلالة أنيقة برفقة أطفالهما.

كما حضر أيضًا كل من رهف القحطاني، نهى نبيل، سندس القطان، بنين ستارز، قمر الطائي وآخرين، ولم تخلُ الأجواء من الرقص والغناء، حيث أحيا الحفل الفنان ملحم زين؛ بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب وسط أجواء مليئة بالفرح.

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زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش.. وأجواء فخمة في أحد الفنادق

احتفلت مساء الخميس الموافق 12 يونيو الحالي؛ الشاعرة الغنائيةبحفل زفافها على الفنان واليوتيوبر يوسف حشيش، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين للعروسين.

وقد أطلت العروس كالأميرات بفستان أبيض من التل أبرز ملامح جسدها الأنثوية ومزود بذيل طويل ذي أكمام منسدلة على الأكتاف. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة الويفي الناعم مع غرة أمامية أنيقة، وتألقت بطقم ماسي رائع، وأطل العريس يوسف حشيش ببدلة رسمية أنيقة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

النجوم يشعلون الأجواء بحفل الزفاف.. أبرزهم منة شلبي رقصت بالصاجات

وقد حرص على حضور حفل زفافويوسف حشيش عدد من نجوم الفن أبرزهم ياسمين عبد العزيز، بدرية طلبة، شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر، حسن الرداد، حسن أبو الروس، الإعلامية رضوى الشربيني، أكرم حسني وزوجته. بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي؛ المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، يوسف الشريف، المطربة شذى، كما أحيا الحفل عدد من المطربين منهم محمد حماقي، ومحمود العسيلي.

وفي لقطة مميزة جدًا، شارك المطرب أحمد سعد بالغناء في الحفل والذي حرصت على حضوره ومشاركة العروسين فرحتهم النجمة منة شلبي، والتي أشعلت الأجواء برقصها على دقات الصاجات لأغنيته "اليوم الحلو ده" وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.

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أمينة خليل.. الاحتفال بالزفاف مرتين وسط أجواء الطبيعة أمام البحر

من جانبها وفي أجواءٍ رومانسية وساحرة، احتفلت الفنانة أمينة خليل بحفل زفافها على المصور أحمد زعتر، الإثنين الموافق 9 يونيو؛ وذلك للمرة الثانية من أمام البحر في اليونان وسط جو عائلي دافئ وعدد من أصدقائها الذين حرصوا على مشاركتها فرحتها.

وأطلت أمينة خليل في الحفل الثاني وللمرة الثانية بفستان أبيض من توقيع دار ميزون يحيى؛ جاء بقصة عمودية أظهرت جمال جسم العروس الأنثوي مصنوع من الدانتيل، واعتمدت تسريحة الكعكة مع مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

وظهر العريس ببدلة رسمية بيضاء أنيقة، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين منهم أسماء جلال، إنجي كيوان، دينا الشربيني، أمير المصري، سلمى أبوضيف، تارا عماد، آسر ياسين والذي حرص على الغناء في الحفل وسط أجواء مبهجة وآخرون.

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حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر الأول

كانت النجمةقد احتفلت بزفافها الأول يوم الجمعة الموافق 30 مايو الماضي، إذ امتنعت عن إعلان خطوبتهما التي تمت قبل عدة أشهر، ونفت مراراً الشائعات التي تحدثت عن اقتراب موعد زفافها، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات والصور من حفل كتب الكتاب، حيث ظهرتبإطلالة أنيقة وجذابة، خطفت الأنظار بفستانها الأبيض الراقي.

وحرص على حضور حفل زفاف أمينة خليل عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، بالإضافة إلى نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمدالسعدني، المؤلف والسيناريست تامر حبيب، ياسمينا العبد، والطفل علي البيلي وآخرون؛ وقد دخلت العروس وهي ممسكة بيد والدها، في مشهد مؤثر ووسط فرحة عارمة من قِبل الحضور.

وقد أطلّت أمينة خليل بإطلالة ساحرة، مرتديةً فستاناً أنيقاً مطرزاً من عند منطقة الصدر ومن الأسفل، ومزوداً بذيل طويل من توقيع دار ميزون يحيى، كما اعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها وتسريحة الكعكة البسيطة وطرحة زفاف طويلة ممتدة إلى الأرض. وظهر المصور أحمد زعتر ببدلة زفاف رسمية أنيقة تجمع بين الأبيض والأسود؛ وظهر الثنائي في خلفية رائعة وسط الطبيعة.

حفل الزفاف جاء وسط أجواء عائلية دافئة، وحرص الثنائي على إبقاء تفاصيل الحفل خاصة، ما أضاف لمسةً رومانسيةً إلى الحدث الذي سرعان ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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زفاف ستيفاني عطالله وجوزيف عبود.. لقاء الموسيقى والسينما مع الحب

وسط أجواء الطبيعة عندما يحتضن الجبل الأشجار الخضراء، ومن قلب مدينة جبيل في لبنان وهو المكان الذي بدأت فيه قصة حبهما، احتفلت النجمة اللبنانية ستيفاني عطالله بحفل زفافها على حبيبها الفنان اللبناني والمطرب جوزيف عبود المعروف باسم "زاف" مساء السبت الموافق 24 من مايو الماضي، وسط أجواء مبهجة سيطر عليها الحب والرومانسية والعفوية وسط الأهل والأصدقاء.

وقد أظهرت الفيديوهات التي شاركتها تفاصيل من حفل الزفاف وديكورات الحفل التي أبهرت الجميع، حيث كانت ليلة استثنائية تحاكي خلالها جمال ورومانسية القمر مع أحضان الطبيعة والجبل في منطقة ساحرة على قمة الجبل، حيث الطبيعة والأشجار الخضراء، مستخدمين في الديكور الورود الملونة التي جمعت بين البنفسج والأخضر والأبيض والوردي وتزينت بها طاولات الحفل.

هذا بالإضافة إلى المبنى الذي يشبه القلاع التاريخية والذي ظهر في خلفية الحفل؛ والذي قدما من خلاله مشهداً تمثيلياً رائعاً في غاية الرومانسية والحب، كما صُممت كوشة الزفاف على شكل قلب ملون بألوان مبهجة، وظهر خلال الفيديو الثنائي وهما يلتقطان عدداً من الصور التي جمعت بين العفوية والمرح والرومانسية.

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في لقطة مميزة.. اعترافات بالحب بين ستيفاني عطالله وزاف

وفي مشهد مميز مليء بالحب والرومانسية خلال الحفل، اجتمع به سحر السينما والموسيقى مع الحب تبادل العروسانوجوزيف عبود اعترافات الحب، وقد تداول مقطع الفيديو عدد من رواد مواقع التواصل المحبين والمتابعين للعروسين، حيث يظهر زاف وهو يقول لـ ستيفاني: "من أول يوم قلت لكِ إني سأتزوجك، شوفتي اليوم ماذا نفعل؟"؛ لترد عليه ستيفاني "عم نتزوج".

ليكمل زاف: "قلتلك طالعة حلوة اليوم"؛ لترد عليه:"اليوم قلتها لي حوالي 1500 مرة. هل قلت لك إني أحبك اليوم"، فيجاوبها زاف: "اليوم قلتي لي هذه الكلمة 2500 مرة"؛ لترد: "الآن 2501 أحبك. أخيراً صرنا بمفردنا".

وجاءت هذه الاعترافات وسط تأثر وتصفيق من قبل الحضور.

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زفاف رنا رئيس.. بفندق ضخم على ضفاف النيل وأغنية مميزة

رنا رئيس بإطلالة ملكية بحفل زفافها

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كما احتفلت رنا رئيس بحفل زفافها على يسري علي- من خارج الوسط الفني- يوم 5 مايو الماضي، واُقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، وذلك في حضور أصدقاء العروسين.وكان الحساب الشخصي للفنانةعلى موقع "إنستغرام" قد نشر جلسة التصوير الرسمية لحفل الزفاف قبل انطلاقه، وظهرت في جلسة التصوير بفستان الزفاف الأبيض الذي جاء بتصميم ناعم ورقيق كشف عن جمالها، كما نشر الحساب أيضاً الفيديو الأول قبل انطلاق حفل الزفاف والذي غلب عليه الأجواء الرومانسية بين العروسين، فيما نشرت خبيرة التجميل دينا راغب فيديو من تجهيزات ماكياج

كما حرص على مشاركتها فرحتها عدد من الفنانين الذين وجهت لهم رنا رئيس الدعوة لحضور الحفل أبرزهم ريهام عبد الغفور، بشرى، وفاء عامر، سلوى عثمان، هند عبد الحليم، روجينا، داليا البحيري وعدد آخر من الفنانين.

أغنية صُنعت خصيصًا تروي قصة حبهما

كما أهدى يسري عليأغنية لها في حفل زفافهما وغناها خلال الحفل، حيث تُعبر كلماتها عن مدى الترابط بينهما، وتمسّك كلٍّ منهما بالآخر، مهما نشب من خلافات، حيث يتم تجاوزها سريعاً تحت عنوان "التسامح والمودة".

وقد نشرت رنا رئيس عبر حسابها على "إنستغرام"، الأغنية على مشاهد مختلفة من حفل الزفاف، فيما وجهت الشكر لكل من ساعدها في خروج الحفل بشكلٍ مميز وراقٍ، حيث تلقت العديد من رسائل التهنئة، سواء من قِبل زملائها بالوسط الفني أو جمهورها.

وتقول كلمات الأغنية: "صلوا على النبي صلوا..عرسانّا الحلوين هالو.. حكايتنا بدأت من كام سنة، حكاية عنوانها يسري ورنا.. عشناها بنكمل بعضنا، حلمنا كتير نتجمع هنا، كل العيون شايفانا اتنين، بس إحنا اتنين غير أي اتنين، ساعات عاقلين، وساعات مجانين، ميدفيش قلبنا غير حضننا.. إحنا شبه بعض في تفاصيلنا، اخترنا طريقنا وكملناه، عن بعض مفيش حاجة تفصلنا، عايشين على الحلوة وعلى المرة، نزعل عادي بعديها نتصالح، يجي بكرة وننسى إمبارح، قلوبنا لبعضنا بتسامح.. ميعديش يوم من غير ذكرى".

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زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وسط أجواء الحضارة والعراقة

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"الفستان الأبيض".. عبرت عن جميع مشاعر الحب والرومانسية

وفي منطقة هرم سقارة؛ حيث اندماج الحضارة والعراقة بالرومانسية والسحر، احتفلت ليلى أحمد زاهر بزواجها من هشام جمال في 23 أبريل الماضي، في حفلٍ ضخم ومبهر؛ وقد شاركهما حفل زفافهما حشدٌ كبير من نجوم الفن، الذين حرَصوا على التواجد ومباركة العروسين، وكذلك تهنئة أحمد زاهر على زواج ابنته. وجاء في مقدمة الحضور: ريهام عبد الغفور، محمد سامي ومي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.وكان هشام جمال قد كشف عن كواليس تحضير الأغنية التي صُنعت خصيصاً كهدية لعروسه الفنانة، وكان من المقرر أن يؤديها بصوته ولكنها ظهرت بصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي كهدية منه للعروسين. وكتب هشام جمال عبر حسابه على إنستغرام تفاصيل تحضير الأغنية قائلاً: "أغنية "فستانك الأبيض" اللي بدأنا بيها الفرح.. الحقيقة اني كنت ملحن الأغنية دي مفاجأةفعلاً وكان المفروض الأول اني انا اللي هغنيها وأفاجئبيها في الفرح"، وتابع العريس هشام جمال: "لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي أنا كمان مفاجأة وكلم مادي صاحبي وأخويا وموزع الأغنية من ورايا وعملولي هما مفاجأة في يوم تسجيل الأغنية ولقيت الأغنية متسجلة بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانية عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جداً".

الأغنية، التي حملت توقيع الشاعر أمير طعيمة، ألحان هشام جمال وتوزيع مادي، أهداها هشام بنفسه لعروسه فور تسلُّمها من والدها الفنان أحمد زاهر، في لحظة مؤثرة تسببت في بكاء ليلى أمام الحضور.

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زفاف نارين بيوتي.. الجمع بين الفخامة والطبيعة

هدية فخمة لنارين

أما صانعة المحتوى نارين بيوتي فقد احتفلت بحفل زفافها على رجل الأعمال رامي سامو في أحضان الطبيعة بأحد فنادق الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أُقيم 12 أبريل الماضي، وقد شهدت اللقطات الأولى من الحفل دخول العريس رجل الأعمال رامي سامو إلى قاعة حفل الزفاف أجواء مليئة بالحماس على أنغام الدبكة وسط أجواء من الفرح والرقص مع الأصدقاء؛ في مشهدٌ مليء بالحيوية والعفوية أضفى طاقة خاصة على حفل الزفاف الأسطوري.وخطفتالأنظار خلال الحفل بفستان زفاف مميز باللون الأبيض حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، ومن المشاهد التي خطفت الأنظار خلال الحفل كانت عندما تقدم رامي سامو بهدية ثمينة لزوجته، حيث طالب الحضور الانتظار لتوثيق هذه اللحظات المميزة، وقدم لنارين خاتم ألماس أزرق، أكد أنها كانت تريد أن ترتدي مثله، واختار يوم زواجهما ليقدمه لها.

كما فاجأها سامو أيضًا بحضور الفنان عاصي الحلاني لإحياء حفل زفافهما، والذي أشعل الأجواء بأغنيته "بحبك وبغار" وسط فرحة عارمة من قبل العروس، والتي جاءت ردة فعلها بطريقة عفوية أظهرت مدى حبها للحلاني، مع تفاعلها معه بالرقص والغناء مع جميع الحضور.

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نارين بيوتي ورامي سامو يتبادلان كلمات الحب

وفي لحظة مؤثرة أمام الأهل والأصدقاء؛ تبادل كل من العروسوزوجها رجل الأعمال رامي سامو كلمات حب صادقة لامست قلوب جميع الحضور، وسط دموع العروسين والتي كانت أصدق تعبير عن مشاعرهما في ليلة العمر، حيث قال العريس رامي سامو: "قصتنا مين بيسمعها أو بيعرفها أو بيشوفها، بتعطي له أمل أن الحب بالأخير بينتصر"؛ كما قالت: "لا أصدق أننا اليوم بنتزوج، بوعدك أمام العالم كله أن أحبك، وأقدرك.. وأصونك.. وأضحك.. أجهز لك طعام لذيذ، أحبك كثيرًا وأنت العالم بالنسبة لي".

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