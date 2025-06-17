كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - يعود توم كروز في الجزء الثامن من سلسلة Mission: Impossible بعنوان "الحساب الأخير" (The Final Reckoning)، في مغامرة جديدة ومليئة بالإثارة قد تكون ختامًا لأشهر سلسلة أكشن في العصر الحديث. وبينما يواصل كروز أداء مشاهده الخطيرة بنفسه، يضع الفيلم الذكاء الاصطناعي في قلب الخطر... ويطرح سؤالًا واضحًا: هل ما زال الإنسان قادرًا على السيطرة؟

سباق ضد عقل إلكتروني خارق

تدور الحبكة حول "الكيان" – ذكاء اصطناعي خارق خرج عن السيطرة، يبث الفوضى في العالم، يُزيّف الحقائق ويزرع الشك، ويهدد بانهيار الأنظمة النووية العالمية

بمساعدة فريقه الصلب: غرايس (هايلي أتويل)، لوثر (فينغ رامز) وبنجي (سايمون بيغ)، يواجه هانت هذه المرة "الكيان"، عقل اصطناعي متمدد وخطير، يشكل الشر المطلق، ويهدد الحقيقة حول العالم من خلال الأكاذيب والتزييف العميق، ويدفع القوى النووية إلى حافة الحرب.

رغم بساطة الفكرة على الورق، إلا أن الفيلم يُحوّلها إلى مشهد سينمائي هائل، يدمج بين الأكشن، الغموض، ومجازفات على حدود المستحيل. من مشهد القاع المحيط المتجمد، إلى اللحظة التي يتشبث فيها كروز بجناح طائرة بروب في سماء لا نهاية لها، يتحول الفيلم إلى استعراض بصري صاخب للقدرة البشرية على تجاوز الخطر.

تابعي: مراجعة فيلم "مت يا حبيبي" (Die My Love): جينيفر لورانس تُبدع في دراما عن الأمومة والوحدة والانهيار

View this post on Instagram A post shared by Tom Cruise (@tomcruise)



توم كروز... رجل يتحدى الزمن... والجاذبية

في سن الـ62، لا يزال توم كروز يقدم أداءً جسديًا يُنافس به أصغر نجوم الأكشن. لكنه لا يقدّم جسده فقط كأداة للمجازفة، بل كرمز لإخلاصه لفن السينما. وفي مشاهد طويلة بالملابس الداخلية، بين القتال والجري والاستحمام، يتجلّى حضوره كقائد لعالم سينمائي لا يزال يؤمن بالإبهار العملي لا الرقمي.

ومع ذلك، تبقى ملاحظة جوهرية: رغم كل ما يُقدّمه كروز من قوة جسدية، فإنه لا يزال يحجب جانبه النفسي. فإيثان هانت، البطل الذي نحبه، لا يخطئ، لا ينكسر، ولا يتأمل. إنه ينقذ فقط. وهذا ما يجعل الشخصية عظيمة... ومحدودة في آنٍ واحد.



View this post on Instagram A post shared by Mission: Impossible (@missionimpossible)

عناصر السلسلة المعتادة... بحلة حديثة

يستعرض الفيلم أبرز لحظات السلسلة عبر فلاشباكات ذكية، ويمنح الجمهور جرعة من كل ما يحبونه في Mission: Impossible: الجري، التشبث، المواجهة، الإنقاذ في اللحظة الأخيرة. وحتى المشهد الأيقوني الجديد لم يُنسَ، مع "كروز وهو يركض في الشارع"... لأن ما من جزء يكتمل دونه.

ورغم أن الحبكة تتسم بشيء من "السطحية" أحيانًا – إلا أن الإخراج، التوليف، والموسيقى، تصنع من هذه السطحية احتفالًا سينمائيًا لا يُنسى.

ويُحسب للفيلم تقديم شخصية جديدة جذابة: القائد البحري بليدسو (تراميل تيلمان)، الذي يسرق بعض المشاهد بأداء أنيق ولمحة من الكاريزما الغامضة، في دور يبدو كممر محتمل لجزء تاسع... إن وُجد.



View this post on Instagram A post shared by Mission: Impossible (@missionimpossible)

النهاية أم بداية جديدة؟

رغم أن العنوان يشير إلى أن هذا الجزء هو الأخير، إلا أن الفيلم يترك الباب مفتوحًا. فطالما توم كروز موجود، والإقبال مستمر، قد تكون هناك مهمة قادمة في المستقبل. ومع ذلك، "الحساب الأخير" يقدم نهاية مشرفة ومليئة بالإثارة، تليق بسلسلة طويلة وناجحة.

التقييم النهائي: (3 من 5)

Mission: Impossible – The Final Reckoning فيلم مليء بالحركة، يعكس شغف فريق العمل، ويطرح في الوقت نفسه تساؤلات عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم. سواء كنت من متابعي السلسلة منذ بدايتها أو تشاهدها للمرة الأولى، ستجد في هذا الفيلم تجربة مشوّقة تستحق المشاهدة.

قد يعجبك: مراجعة فيلم المخطط الفينيقي (The Phoenician Scheme): تحفة بصرية من ويس أندرسون تفتقر إلى الروح

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»