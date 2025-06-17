تفاصيل المشاركة الأولى لـ معتصم النهار في السينما المصرية

معتصم النهار يقدّم أول تجارِبه بالسينما المصرية بعد النجاح في الدراما الشامية

الشركة المُنتجة لـ"حين يكتب الحب" تُعلن التعاقد مع معتصم النهار

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مُشاركة معتصم النهار في الدراما المصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - تم الإعلان عن تعاقُد الفنان السوريللمُشاركة بفيلم سينمائي جديد بعنوان "حين يكتب الحب"، والذي يعَد التجرِبة الأولى له فييعَد الفنان السوري معتصم النهار واحداً من أبرز النجوم في الدراما الشامية؛ حيث إنه قد شارك ببطولة عدد كبير من المسلسلات، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور. وتأتي مُشاركته ببطولة فيلم "حين يكتب الحب" كأولى خطواته بالسينما المصرية.وكان الفنانقد عبّر عن سعادته بالمشاركة ببطولة الفيلم، وأن هناك عدداً كبيراً من الفنانين سيُشاركونه بطولة الفيلم، ومن أبرزهم سوسن بدر، أحمد الفيشاوي و جميلة عوض.كما أوضح في تصريحات صحفية أنه خلال الفترة الحالية يتواجد في القاهرة لاستكمال تصوير المسلسل المصري "أنا إنت إنت مش أنا"، كما أكد أن البدء في تصوير الفيلم الجديد سيكون في أغسطس المُقبل .وكان المنتجقد أعلن عن تعاقُده مع الفنان السوري معتصم النهارد للمُشاركة ببطولة فيلم "حين يكتب الحب"، ونشر عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عدداً من الصور جمعته بالفنان معتصم النهار.وجاء التعليق على الصور كالتالي: "تم التعاقُد مع النجم معتصم النهار على فيلم حين يكتب الحب، ونتشرف بأنه أول فيلم سينمائي له بمصر. إنتاج: Art world & Reel production المنتج: نايف عبدالله. المؤلف: سجى م الخليفات. المخرج محمد هاني".يُمكنكِ قراءة: تفاصيل أولى بطولات معتصم النهار في الدراما المصريةوفي مارس الماضي كان المنتجقد نشر مجموعة من الصور عبْر حسابه بـ"إنستغرام"، جمعته بالفنان أحمد الفيشاوي، وأعلن من خلالها عن تعاقُده معه للمُشاركة ببطولة فيلم "حين يكتب الحب".يُذكر أنه خلال شهر مايو الماضي، كان فريق عمل مسلسل "أنا إنت إنت مش أنا" قد بدأ تصوير أول مشاهد العمل، بعد أشهر من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وكذلك انتظار انتهاء فريق العمل من تصوير مسلسلاتهم الأخيرة التي تم عرضها في موسم دراما رمضان الماضي؛ حيث استمرت عمليات التصوير حتى الأيام الأخيرة من الشهر الكريم.ومسلسل "أنا إنت إنت مش أنا" يجمع الفنان السوري معتصم النهار بالفنانة المصرية ميرنا نور الدين، وتأتي أحداثه في 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المُقبلة، حسبما أكّد مؤلف العمللـ«الخليج 365». مشيراً إلى أن العمل يشارك في بطولته كلٌّ من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء وعدد آخر من الفنانين الشباب.وقد أوضحأن اسم المسلسل قد يراه البعض غريباً بعض الشيء، ولكن عندما يُعرض العمل سيُفهم سبب تسميته بهذا الاسم. مضيفاً أنه انتهى من كتابة سيناريو وحوار هذا العمل بالكامل قبل انطلاق التصوير؛ حيث بدأ العمل عليه منذ 9 أشهر كاملة، وتحديداً عندما عرض عليه شقيقه كريم أبو زيد الفكرة وأُعجب بها، بعدما وجدها معاصرة ولم يتم طرحها قبل ذلك؛ إذ تتناول عالَم الميتافيرس وتفرعاته.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».