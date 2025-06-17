بعد حصده جوائز مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون: أبرز المعلومات عن مسلسل "شارع الأعشى"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:00 مساءً - يُعَد المسلسل السعودي "شارع الأعشى" واحداً من أبرز وأضخم الإنتاجات العربية في عام 2025، وكان قد تم عرض المسلسل بموسم دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

"شارع الأعشى" يحصد عدداً من الجوائز بحفل توزيع جوائز "دانة"

وأمسِ، كان قد تم الإعلان عن فوز المسلسل السعودي "" بجائزة "أفضل مسلسل اجتماعي" خلال حفل توزيع جائزة الدانة للدراما، والتي أقيمت خلال الدورة الـ 17 لـ"مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون" في البحرين.

كما فاز مسلسل "شارع الأعشى" بعدد من الجوائز الأخرى: "أفضل مسلسل بتصويت الجمهور"، فيما حصد الممثل السعودي خالد صقر جائزة "أفضل ممثل"، كما فازت الممثلة السعودية لمى عبدالوهاب بجائزة "أفضل ممثلة بتصويت الجمهور".

فيما تم الإعلان عن فوز الممثلة السعودية إلهام علي بجائزة "أفضل ممثلة" عن دورها في "شارع الأعشى". كما فاز الممثل عبدالرحمن نافع بجائزة "أفضل ممثل بتصويت الجمهور" عن المسلسل نفسه.

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واحتفالاً بنجاح مسلسل "شارع الأعشى" بحصده عدداً كبيراً من الجوائز، نستعرض لكم أبرز المعلومات عن المسلسل في هذا التقرير.

قصة وأحداث مسلسل "شارع الأعشى"

تدور أحداثخلال حِقبة زمنية قديمة تعود إلى منتصف السبعينيات في شوارع وحارات العاصمة السعودية الرياض، من خلال عرضٍ لملامح الحياة الاجتماعية في هذه الحِقبة من الزمن.

وقد دارت قصة المسلسل الرئيسية حول ثلاث فتيات يعشن في حارات الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتواجه كلُّ واحدة منهن صعوبات في التأقلم بالبيئة الاجتماعية المحيطة، وذلك بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية في ذلك الوقت.

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وفي ظل محاولة التمرُّد والخروج من عباءة مجتمعهن من أجل تحقيق أحلامهن، جاءت البداية من خلال شخصية "عزيزة" وهي تسعى جاهدة لتحقيق حُلمها في عالم التمثيل؛ حيث اقتدت بالفنانة سعاد حسني، وبدأت أولى خطواتها نحو حُلمها، بتقديم مشاهد مسلّية للأطفال على أسطح المنزل. واستمراراً منها في كسر القيود والحواجز، قررت خوض مغامرة أخرى وهي البحث عن الحب.

وأيضاً شخصية "ضحى" التي جسّدتها الفنانة إلهام علي بطلة المسلسل، والتي تخوض معركة أخرى أرادت من خلالها أن تغيّر نظرة المجتمع تجاه المرأة، ولاسيّما في عالم التجارة الذي اقتحمته، لكن تبيّن أنها سوف تواجه خلال تلك الرحلة مجموعةً من التحديات، فرضها عليها المجتمع بأفكاره السائدة وقتها. وجاءت الشخصية الثالثة وهي "عطوة " وهي الفتاة التي قررت أيضاً التمرُّد على قيود مجتمعها، واختارت الهروب من قريتها وبدء حياة جديدة بهوية وشخصية جديدة.

فريق عمل مسلسل "شارع الأعشى"

يشارك ببطولةعددٌ كبير من نجوم المملكة العربية السعودية، ومن أبرزهم: إلهام علي، ريم الحبيب، الفنان السعودي الكبير تركي اليوسف، خالد صقر، عبدالرحمن بن نافع، آلا سالم. وأيضاً كلٌّ من: براء العالم، عائشة كاي، وعدد كبير من الفنانين.

ويأتي المسلسل من إخراج التركي أحمد كاتيكسيز، والذي حقق العديد من النجاحات في الدراما التليفزيونية التركية. فيما جاء المسلسل مأخوذاً عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشر.

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